Ανείπωτος πόνος στην κηδεία της 28χρονης Κυριακής (φωτογραφίες)

Ένα μεγάλο «γιατί», ανείπωτος πόνος και δάκρυα για τη νεαρή κοπέλα που μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα στο οποίο πήγε να ζητήσει βοήθεια 

UPDATE: 13:39
Κηδεία

Ράγισαν καρδιές στο τελευταίο αντίο από συγγενείς και φίλους στην 28χρονη, η οποία έπεσε νεκρή από τις μαχαιριές που της έδωσε ο πρώην σύντροφός της, έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων.

Η νεκρώσιμος ακολουθία έγινε στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου στα Άνω Λιόσια.

κηδεια

Η σορός της αδικοχαμένης κοπέλας έφτασε με λευκό φέρετρο στον ιερό ναό, στον οποίο από νωρίς το πρωί είχε συγκεντρωθεί κόσμος με λευκά λουλούδια στα χέρια για να αποχαιρετήσει την 28χρονη. 

κηδεια

Στην κηδεία, παραβρέθηκε και η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου

κηδεια

κηδεια

Τραγικές φιγούρες οι συγγενείς της νεαρής κοπέλας που αδυνατούν να πιστέψουν το πώς έφυγε έτσι άδικα από τη ζωή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 28χρονη ήταν ντυμένη νύφη όπως συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις και φοράει λευκό στεφάνι στα μαλλιά.

κηδεια

κηδεια

κηδει

κηδεια

Πηγή: skai.gr

TAGS: Κηδεία γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους
