Ράγισαν καρδιές στο τελευταίο αντίο από συγγενείς και φίλους στην 28χρονη, η οποία έπεσε νεκρή από τις μαχαιριές που της έδωσε ο πρώην σύντροφός της, έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων.

Η νεκρώσιμος ακολουθία έγινε στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου στα Άνω Λιόσια.

Η σορός της αδικοχαμένης κοπέλας έφτασε με λευκό φέρετρο στον ιερό ναό, στον οποίο από νωρίς το πρωί είχε συγκεντρωθεί κόσμος με λευκά λουλούδια στα χέρια για να αποχαιρετήσει την 28χρονη.

Στην κηδεία, παραβρέθηκε και η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου

Τραγικές φιγούρες οι συγγενείς της νεαρής κοπέλας που αδυνατούν να πιστέψουν το πώς έφυγε έτσι άδικα από τη ζωή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 28χρονη ήταν ντυμένη νύφη όπως συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις και φοράει λευκό στεφάνι στα μαλλιά.

