Στη διαχείριση που έκανε ο ίδιος ως διευθύνων σύμβουλος της FF Group αναφέρθηκε ο Τζώρτζης Κουτσολιούτσος που για δεύτερη ημέρα απολογείται στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων για το αποκαλούμενο σκάνδαλο της Folli Folllie.

Ο κατηγορούμενος, γιος του ιδρυτή της εταιρίας, υποστήριξε στο δικαστήριο πως σε ό,τι αφορά «τον δικό μου Όμιλο» γνώριζε ανά πάσα στιγμή «μέχρι και για το τελευταίο ευρώ».

Είπε επίσης πως η εταιρία δανειζόταν με εγγυήσεις τα περιουσιακά της στοιχεία και τόνισε πως δεν υπήρχε καμία άλλη εγγύηση: «Ο δανεισμός που αυτή η εταιρεία μπορούσε να σηκώσει, καθορίζονταν από τα περιουσιακά της στοιχεία. Δεν υπήρχε καμία άλλη εγγύηση. Δεν έχει να κάνει με το Χρηματιστήριο. Και εκτός ταμπλό, τον ίδιο δανεισμό θα μπορούσε να έχει. Είχαμε και το κεφάλαιο κίνησης. Για το δικό μου όμιλο ήξερα μέχρι και το τελευταίο ευρώ. Στην Ελλάδα είχαμε 42 εκατομμύρια κεφάλαιο κίνησης που το ανοίγαμε και το αποπληρώναμε στο τέλος του χρόνου».

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε πως όσα έγιναν για την εταιρία «ήταν κάτι μοναδικό, που δεν το έκανε κανένας άλλος και δύσκολα κάποιος μπορεί να το δημιουργήσει. Μακάρι να το καταφέρει και κάποιος άλλος για χάρη του ελληνικού επιχειρείν», όπως ανέφερε.

Αναφερόμενος στην εξαγορά των ΚΑΕ την χαρακτήρισε ως μία επένδυση σε μία δύσκολη οικονομικά περίοδο: «Είναι η περίοδος που η Ελλάδα είναι μαύρο πρόβατο για την παγκόσμια οικονομία. Δύσκολη περίοδος. Είμαστε στις αρχές του 2012. Παρ' όλα αυτά αρχίσανε οι συζητήσεις για επενδύσεις. Αυτό ήταν τεράστια επιτυχία γιατί ήταν μέσα στη κρίση» ανέφερε ο Τζώρτζης Κουτσολιούτσος.

Σύμφωνα με τον κατηγορούμενο, το brand που δημιούργησε ο πατέρας του ήταν μοναδικό για μία ελληνική εταιρία, πλην όμως «εγώ ήθελα να χτίσω κάτι δικό μου και να μην είμαι απλά ο γιος του Κουτσολιούτσου», όπως είπε.

Ο κατηγορούμενος αναφέρθηκε και στα καταστήματα της Folli Follie στα factory outlet, στο αεροδρόμιο της Αθήνας, καθώς και στον Πειραιά, κάνοντας λόγο για «στολίδια». Σε άλλο σημείο της απολογίας του είπε πως με τη στρατηγική που υιοθετήθηκε από τον Όμιλο «προσφέραμε προϊόντα για όλες τις φάσεις της ζωής ενός ανθρώπου, παιδικά είδη, μόδα, αθλητικά είδη, καλλωπισμό. Αυτό ήταν το όραμά μας. Είχαμε φτιάξει ένα δίκτυο, που παντού θα τα έβρισκες. Ήμασταν πολύ περήφανοι γιατί βλέπαμε την ανταπόκριση του κόσμου».

Η απολογία του Τζώρτζη Κουτσολιούτσου συνεχίζεται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.