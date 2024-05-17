Του Χρυσόστομου Τσούφη

Την Τρίτη γράφαμε από εδώ για τα λάθη στη φορολογική δήλωση της κ. Μαγδαληνής, η οποία βρέθηκε να λαμβάνει συντάξεις που ούτε που τις ονειρευόταν

Το πρόβλημα με την κ. Μαγδαληνή όμως φαίνεται πως είναι μόνο η επιφάνεια ενός...παγόβουνου προβλημάτων στα στοιχεία των προσυμπληρωμένων φορολογικών δηλώσεων. Μέρα με την ημέρα αυξάνονται τα παράπονα λογιστών και φοροτεχνικών από όλη την επικράτεια ότι οι τράπεζες και οι φορείς του Δημοσίου ειδικά δεν έχουν αναρτήσει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για να υποβληθούν οι φορολογικές δηλώσεις. Και πολλές φορές σε όσα αναρτώνται υπάρχουν λάθη και παραλείψεις.



Σε άλλες περιπτώσεις παρατηρείται το γεγονός οι μηχανογραφικές εταιρίες να μην έχουν ακόμα προλάβει να αναβαθμίσουν τα προγράμματα τους με τα νέα έντυπα φορολογίας γεγονός που καθιστά πολύ δύσκολη την εργασία των φοροτεχνικών.



Για την όσο γίνεται πιο ομαλή διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, ο υφυπουργός Οικονομικών Χάρης Θεοχάρης συνέστησε μια άτυπη ομάδα εργασία η οποία δέχεται τα παράπονα και τις αναφορές των προβλημάτων, τα καταγράφει και τα προωθεί στις υπηρεσίες του ΥΠΟΙΚ και της ΑΑΔΕ προς επίλυση.



Μέσω αυτής της διαδικασίας μόνο η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε) έχει αναδείξει μεταξύ άλλων τα εξής προβλήματα για τα οποία ακόμη αναζητείται λύση:

- Η επιστρεπτέα προκαταβολή στον κωδικό 727 δεν συμπληρώθηκε

- Λανθασμένοι τόκοι καταθέσεων και δανείων

- Δεν έχουν ανέβει τα έκτακτα επιδόματα συνταξιούχων

- Διάφορα υπουργεία (όπως π.χ. το Αγροτικής Ανάπτυξης), υγειονομικές περιφέρειες και κάποιοι δήμοι δεν έχουν ανεβάσει ακόμα βεβαιώσεις αποδοχών

- Προβλήματα με τις παρακρατήσεις ελευθέρων επαγγελματιών

- Αναφέρθηκε ότι ο κωδικός 781 κατά την εκκαθάριση δεν καλύπτει τεκμήρια – λανθασμένος υπολογισμός εκκαθάρισης

- Το μεταφορικό ισοδύναμο ιδιωτών (χωρίς επαγγελματική δραστηριότητα) καταχωρείται χειρόγραφα στο Ε1 (προτάθηκε από την ΠΟΦΕΕ αν υπάρχει δυνατότητα να γίνεται αυτόματα η διαδικασία).

- Λάθη στην μεταφορά ζημίας προηγούμενων ετών που αφορά γεωργικές επιχειρήσεις

Αυτοκίνητα που ήταν σε κυκλοφορία το 2023, δεν φαίνονται στο Ε1



Υπάρχουν επίσης πολλά παράπονα υπερηλίκων που υποχρεώνονται να μεταβούν στις τράπεζες για να ανοίξουν λογαριασμούς για να πάρουν αριθμό λογαριασμού (ΙΒΑΝ).



Η άτυπη αυτή ομάδα έχει βοηθήσει και στην επίλυση ζητημάτων που αφορούσαν την αδυναμία εκτύπωσης των εκκαθαριστικών, την εμφάνιση πιστωτικού αποτελέσματος εκκαθάρισης και σε μη πιστωτικές δηλώσεις, το ανέβασμα του επιδόματος παιδιού και του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης, τις αναρτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, την αδυναμία υποβολής δήλωσης από υπόχρεο τέκνο αν πρώτα δεν υπέβαλε δήλωση ο γονέας και την συμπλήρωση των κωδικών 047-048 που αφορούν τη μείωση του ελάχιστου εισοδήματος για κατοίκους περιοχών κάτω των 500 κατοίκων με βάση την απογραφή του 2011!!!



Οι παράγοντες της αγορές φοβούνται ότι στην πορεία η κατάσταση θα χειροτερέψει καθώς είμαστε ακόμη στην αρχή. Η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα άρχισε στις 26 Απριλίου για τα φυσικά πρόσωπα και την πρωτομαγιά για τις επιχειρήσεις. Και στην ουσία έχουμε ξεκινήσει από τα...εύκολα γιατί πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι – των οποίων φέτος η φορολόγηση αλλάζει ριζικά – «τρενάρουν» την υποβολή της δήλωσης από «φόβο» για το εκκαθαριστικό. Άλλωστε οι οδηγίες για τη συμπλήρωση του Ε3 αναρτήθηκαν μόλις στις 14 Μαΐου.



Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η ΠΟΦΕΕ θεωρεί τις διορίες για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ( έως 26 Ιουλίου για τα φυσικά πρόσωπα και έως 28 Ιουνίου για τις επιχειρήσεις) ασφυκτικές και εκτός πραγματικότητας και ζητούν παράταση



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.