Μαρινάκης για γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους: Έπρεπε να γίνουν πολλά περισσότερα από τους αστυνομικούς που δεν έγιναν

Η αποτρόπαια δολοφονία μιας νέας κοπέλας, της Κυριακής, στους Αγίους Αναργύρους, μας έχει όλους συγκλονίσει, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ενώ τόνισε ότι η ηγεσία της αστυνομίας έκανε ήδη τις πρώτες ενέργειες και οι αρμόδιες

«Η ίδια η τραγική κατάληξη υποδηλώνει ότι έπρεπε να γίνουν πολλά περισσότερα από τους αστυνομικού που δεν έγιναν».

«Όσα προηγήθηκαν της δολοφονίας στους Αγίους Αναργύρους δεν χωρούν δικαιολογίες».

Ο ίδιος τόνισε ότι η «κυβέρνηση δίνει την πιο δύσκολη μάχη να ξεριζωθούν παθογένειες. Θα εξακολουθήσουμε να παίρνουμε μέτρα για την υποστήριξη των θυμάτων».

Η περίπτωση της 28χρονης δεν είναι ίδια περίπτωση με τις άλλες γιατί εδώ συνέδραμε και μία αδιαφορία. Το τι έπρεπε να κάνει η αστυνομία δεν θα σας το πω εγώ αλλά από αυτά από ακούσαμε καταλαβαίνουμε ότι πολλά δεν έγιναν καλά, πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε «κοροϊδία» τις εκκλήσεις της αντιπολίτευσης για αυστηροποίηση του νόμου για έναν νόμο που προβλέπει τη μέγιστη ποινή.

Η κακή συμπεριφορά των συγκεκριμένων αστυνομικών μπορεί να είναι αποτρεπτική για άλλες γυναίκες που φοβούνται να καταγγείλουν. Εμείς τους λέμε ότι δεν θα αντιμετωπίσουν την κατάσταση που αντιμετώπισε η γυναίκα στους Αγίους Αναργύρους γι΄αυτό και επικοινωνούμε τα μέτρα που έχουν παρθεί, πρόσθεσε.

Κληθείς να σχολιάσει την παραγγελία για άσκηση ποινικών διώξεων εναντίον έντεκα βουλευτών των Σπαρτιατών, ο κ. Μαρινάκης επισήμανε ότι «δεν σχολιάζουμε καμία εν εξελίξει έρευνα της Δικαιοσύνης. Καθήκον της εκτελεστικής είναι να εισηγείται νόμους. Εδώ λοιπόν είναι και μία απάντηση σε εκείνους που δεν είχαν ψηφίσει μία σειρά από νομοθετικές πρωτοβουλίες. Φαίνεται τώρα ότι αυτές οι τροπολογίες ήταν χρήσιμες».

Ερωτηθείς για την έφοδο στον ΟΣΕ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε ότι πολύ καλώς έγινε και για να μην υπάρχει το οποιοδήποτε ερωτηματικό. Αναφερθείς στον κ. Ανδρουλάκη, ο οποίος, όπως ανέφερε ο κ. Μαρινάκης «έσπευσε να πει ότι κάτι κρύβει η κυβέρνηση. Αν όμως και η έρευνα αυτή αποδείξει ότι οι συνομιλίες που είναι στη δικογραφία είναι όλες ακέραιες οι συνομιλίες τι θα πει τότε ο κ. Ανδρουλάκης».

Αναφορικά με την αγωγή της συζύγου του πρωθυπουργού Μαρέβας Γκραμπόφσκι σε βάρος της βουλευτή Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ Έλενας Ακρίτα ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι «οι νομικές ενέργειες θα γίνουν όπως έχουν προαναγγελθεί».

Ο ίδιος πρόσθεσε για την υπόθεση ότι το πόθεν έσχες του πρωθυπουργού ελέγχεται από το 2004 και ελέγχεται εξονυχιστικά και άρα το επιχείρημα είναι πλέον και λίγο γραφικό. «Αυτό με τα 40 σπίτια ειλικρινά που τα έχουν δει; Είναι στο πλαίσιο της προπαγάνδας. Ας έρθουν με ένα πόθεν έσχες να μας τα δείξουν».

«Δεν ήταν πολιτική η κριτική στη σύζυγο του πρωθυπουργού αλλά συκοφαντική. Η κα Ακρίτα επιτέθηκε σε μια γυναίκα επειδή είναι σύζυγος πολιτικού αντιπάλου» κατέληξε.

Ερωτηθείς για το άρθρο της ΕφΣυν περί πώλησης απαγορευμένων όπλων στην Τσεχία από την Ελλάδα για να καταλήξουν στην Ουκρανία ο κ. Μαρινάκης σχολίασε ότι πρόκειται για πυρομαχικά που είναι καπνογόνα και όχι εμπρηστικά κατά προσωπικού.

Αναλυτικά κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

Η αποτρόπαιη δολοφονία μιας νέας κοπέλας, της Κυριακής, στους Αγίους Αναργύρους, μας έχει όλους συγκλονίσει. Ο δράστης βρίσκεται ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Η ηγεσία της ΕΛΑΣ έκανε ήδη τις πρώτες ενέργειες, απομακρύνοντας από τη θέση τους αστυνομικούς οι οποίοι ελέγχονται για πράξεις ή παραλείψεις οι οποίες προηγήθηκαν από το αποτρόπαιο έγκλημα.

Οι αρμόδιες αρχές και η Δικαιοσύνη θα εξετάσουν κάθε πτυχή της συγκεκριμένης υπόθεσης. Αν τηρήθηκε το πρωτόκολλο ενεργειών, αλλά, ακόμα και αν έπρεπε να γίνουν επιπλέον ενέργειες οι οποίες δεν έγιναν για να αποφευχθεί το μοιραίο. Η ίδια η τραγική κατάληξη υποδηλώνει ότι έπρεπε να είχαν γίνει πολλά περισσότερα από όσα έγιναν από τους αστυνομικούς.

Αλλά οι μόνοι αρμόδιοι να αποδώσουν ευθύνες είναι η Δικαιοσύνη και όσοι διεξάγουν την σχετική έρευνα.

Όπως δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης: «Η Ελληνική Αστυνομία απέστειλε όλο το υλικό σε όλες τις Αρχές, αλλά και η ίδια διεξάγει έρευνες. Θα υπάρξει πλήρης η αλήθεια και θα αποδοθεί στους πολίτες της χώρας μας και ταυτόχρονα θα υπάρξει όλος εκείνος ο απολογισμός που πρέπει να γίνει για να μην ξανασυμβούν τέτοια γεγονότα».

'Αμεσα αναμένεται να ολοκληρωθεί η προκαταρκτική έρευνα και τα στοιχεία θα σταλούν στον Εισαγγελέα ο οποίος θα καλέσει τους εμπλεκόμενους σε απολογία.

Όσα προηγήθηκαν της δολοφονίας στους Αγίους Αναργύρους, δεν χωρούν δικαιολογίες, αυτό δεν σημαίνει όμως, ότι στην συνολική εικόνα της αντιμετώπισης του φαινομένου των γυναικοκτονιών και εν γένει της αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας δεν έχουν γίνει σημαντικά βήματα.

Επίσης, είναι άδικο και μηδενιστικό να ακυρώνουμε την προσπάθεια της συντριπτικής πλειοψηφίας των γυναικών και των ανδρών της Ελληνικής Αστυνομίας που έχει ως στόχο τον περιορισμό, σε όσο μεγαλύτερο βαθμό γίνεται, τέτοιων εγκληματικών ενεργειών.

Κυρίως όμως -και αυτό είναι το πιο σημαντικό- δεν θα πρέπει να αποθαρρυνθούν τα θύματα ενδοοικογενειακής ή έμφυλης βίας να σπάσουν τον κύκλο του φόβου και να κάνουν καταγγελίες. Γιατί τότε θα έχουμε αποτύχει ως κοινωνία.

Η ενδοοικογενειακή και έμφυλη βία είναι μια σκληρή, μαρτυρική πραγματικότητα. Και υπάρχουν γυναίκες που την ζουν καθημερινά.

Aπό το 2020 έχει καταρτιστεί οδηγός χειρισμού υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας, ο οποίος έχει εκπονηθεί σε συνεργασία με εισαγγελικές Αρχές. Τα πρωτόκολλα αυτά έχουν αποσταλεί σε όλες τις αστυνομικές υπηρεσίες που χειρίζονται υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας και επικαιροποιούνται διαρκώς.

Τα πρωτόκολλα αποτελούν τη βάση διαρκούς εκπαίδευσης του αστυνομικού προσωπικού. Περισσότεροι από 17.000 αστυνομικοί έχουν εκπαιδευτεί σε θέματα ενδοοικογενειακής βίας.

Aυτή τη στιγμή λειτουργούν 18 επιχειρησιακά γραφεία αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας σε ολόκληρη τη χώρα. Ήδη, δημιουργούνται άλλα 45, ώστε να υπάρχει ένα σε κάθε Διεύθυνση Αστυνομίας.

Επιπλέον, από το 2023 τα θύματα έχουν πρόσβαση και στην ειδική εφαρμογή άμεσης ειδοποίησης της Αστυνομίας, το Panic Button.

1.367 γυναίκες εγκατέστησαν με τη συνδρομή της αστυνομίας και των Συμβουλευτικών Κέντρων την εφαρμογή Panic Button, ως τον Απρίλιο του 2024.

Έχει γίνει χρήση του 270 φορές ενώ και στις 270 περιπτώσεις οι γυναίκες προστατεύτηκαν αποτελεσματικά.

Στη διάρκεια του 2023, 5.796 γυναίκες κάλεσαν στην γραμμή SOS 15900, για να καταγγείλουν περιστατικά βίας. Το 65% αφορούσε καταγγελία νυν ή πρώην συζύγου ή συντρόφου ενώ 1.609 γυναίκες κάλεσαν ζητώντας ενημέρωση και συμβουλές.

Το πρώτο τρίμηνο του 2024, 1.359 γυναίκες κάλεσαν στο 15900 για να καταγγείλουν περιστατικά βίας, με το 61% να αφορά σε νυν ή πρώην σύζυγο ή σύντροφο, ενώ 406 γυναίκες κάλεσαν για ενημέρωση και συμβουλές.

Επιπλέον, σε όλη τη χώρα λειτουργούν 44 συμβουλευτικά κέντρα τα οποία προσφέρουν δωρεάν συμβουλευτική, καθώς διαθέτουν ψυχοκοινωνική και νομική υπηρεσία.

Από την έναρξη λειτουργίας τους και μέχρι το τέλος Μαρτίου 2024 έχουν απευθυνθεί στα κατά τόπους συμβουλευτικά κέντρα της χώρας μας 53.247 γυναίκες.

Λειτουργούν, ακόμη, 20 Ξενώνες φιλοξενίας οι οποίοι αυτή τη στιγμή φιλοξενούν 67 γυναίκες και 73 παιδιά, ενώ οι χώροι τους φυλάσσονται σε 24ωρη βάση.

Το έγκλημα της ανθρωποκτονίας με θύματα γυναίκες οι οποίες βρίσκουν το θάνατο από άνδρες θύτες επειδή απλώς και μόνο είναι γυναίκες, όπως, ορθώς κοινωνικά έχει χαρακτηριστεί ως γυναικοκτονία είναι ένα από τα σοβαρότερα ζητήματα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε.

Και να το ξεκαθαρίσουμε: Προφανώς οι γυναικοκτονίες είναι μια θλιβερή πραγματικότητα που αντιμετωπίζει διαχρονικά και η χώρα μας.

Ακόμα και αν η χώρα μας βρίσκεται χαμηλότερα απ' τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αυτό δεν μας λέει τίποτα, αφού κάθε ανθρώπινη ζωή που χάνεται είναι από μόνη της η πιο τραγική είδηση. 'Αλλωστε, η ανθρώπινη ζωή δεν χωρά σε μέσους όρους.

Εγώ θέλω να διαβεβαιώσω από την πλευρά της Κυβέρνησης ότι δίνουμε την πιο δύσκολη μάχη να ξεριζωθούν κατεστημένες νοοτροπίες και παθογένειες. Και με επιμονή και προσήλωση θα προσπαθούμε να το καταφέρουμε.

Θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε μέτρα προκειμένου να μειωθούν όσο περισσότερο γίνεται τα θύματα, να τα στηρίξουμε όσο μπορούμε περισσότερο και να αποδίδουμε στους θύτες τις αυστηρότερες δυνατές ποινές ανάλογα με τα εγκλήματα που έχουν διαπράξει.

Γι' αυτό και προτιμούμε από προτάσεις με μόνο επικοινωνιακό χαρακτήρα, να αυστηροποιούμε στην πράξη τις ποινές, επαναφέροντας από το 2022, εν προκειμένω για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας, την ισόβια κάθειρξη ως μοναδική ποινή και αυστηροποιώντας περαιτέρω με τις πρόσφατες αλλαγές τις διατάξεις της υφ' όρον απόλυσης ώστε να μένουν περισσότερα χρόνια οι δράστες στην φυλακή.

Πάνω από 255.000 είναι οι επιχειρήσεις που ολοκλήρωσαν τη διασύνδεση των ταμειακών τους μηχανών με τα POS ή έχουν προγραμματισμένο ραντεβού.

Πρόκειται ουσιαστικά για το 90% των επιχειρήσεων, που είναι υπόχρεες διασύνδεσης.

Πιο αναλυτικά, οι επιχειρήσεις που ολοκλήρωσαν τη διασύνδεση ξεπέρασαν τις 145.000, ενώ πάνω από 110.000 επιχειρήσεις έχουν έρθει σε επικοινωνία με τους τεχνικούς εγκατάστασης και έχουν προγραμματίσει το ραντεβού για τη διασύνδεση των συστημάτων τους στην ειδική εφαρμογή της ΑΑΔΕ. Σημειώνεται δε πως το υπολειπόμενο περίπου 10% των επιχειρήσεων αφορά σε:

- εποχικές επιχειρήσεις, που έχουν περιθώριο να διασυνδεθούν μέχρι και την ημέρα της επανέναρξης λειτουργίας τους,

- επιχειρήσεις που ούτε έχουν διασυνδεθεί μέχρι σήμερα, αλλά ούτε προχώρησαν στον προγραμματισμό ραντεβού για τη διασύνδεση της ταμειακής τους μηχανής με το POS εντός Απριλίου και οι οποίες είναι πλέον αντιμέτωπες με την επιβολή προστίμων. Η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει σε επικοινωνίες, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, με τις εν λόγω επιχειρήσεις, για να διαπιστωθεί αν η καθυστέρηση αυτή οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε αμέλεια, προκειμένου στη συνέχεια να ληφθούν και οι σχετικές αποφάσεις.

Σημειώνεται πως τις τελευταίες ημέρες ο ρυθμός των διασυνδέσεων έχει ενταθεί, καθώς ολοκληρώνονται περί τις 5.000 διασυνδέσεις ημερησίως.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διεξαγωγή του πρώτου ηλεκτρονικού γραπτού διαγωνισμού, του τεστ δεξιοτήτων δηλαδή, από το ΑΣΕΠ για όλες τις θέσεις Διοικητών, Αναπληρωτών Διοικητών και Υποδιοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών και των δημόσιων Νοσοκομείων της χώρας. To ποσοστό συμμετοχής ανήλθε στο 94%. Τα υψηλά αυτά ποσοστά δίνουν μια ηχηρή απάντηση σε όσους διέδιδαν ότι το τεστ δεξιοτήτων δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί ή ότι θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για τη διαδικασία επιλογής.

Είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιούνται τέτοιου είδους καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία αξιολόγησης δεξιοτήτων, οριζοντίως στον Δημόσιο Τομέα, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη ισορροπία μεταξύ τυπικών και ουσιαστικών προσόντων.

Η υλοποίηση του νέου πλαισίου επιλογής διοικήσεων φορέων του Δημοσίου του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο σημειωτέον ψηφίστηκε από τη Βουλή μόλις στα τέλη του περασμένου έτους, προχωρά με ταχείς ρυθμούς.

Πρόστιμα συνολικού ύψους 1.380.000 ευρώ για αθέμιτη κερδοφορία επέβαλε το Υπουργείο Ανάπτυξης σε 13 επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, μετά από ελέγχους που πραγματοποίησαν οι υπηρεσίες του Υπουργείου διαπιστώθηκαν παραβάσεις για αποκόμιση μικτού κέρδους υψηλότερου από το αντίστοιχο μικτό κέρδος του 2021 σε συγκεκριμένα προϊόντα.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας δήλωσε: «Η μάχη της κυβέρνησής μας για την έμπρακτη καταπολέμηση της ακρίβειας και του πληθωρισμού είναι διαρκής. Δεν πρόκειται να δείξουμε καμία ανοχή, συνεχίζουμε και εντείνουμε, με αυστηρούς ελέγχους, την τιμωρία της αισχροκέρδειας σε όλη την αγορά».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, μεταξύ 2021 και 2022 η ανισότητα και το ποσοστό του πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας αυξήθηκαν οριακά ενώ, αντίθετα, μικρή βελτίωση παρατηρείται στο ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού (από 26,3% σε 26,1%). Το ότι οι πολιτικές της κυβέρνησης προστάτεψαν τα πλέον ευάλωτα στρώματα του πληθυσμού αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι το λεγόμενο «χάσμα φτώχειας» που δείχνει πόσο φτωχοί είναι οι φτωχοί συμπολίτες μας μειώθηκε σημαντικά, από 23,8% σε 22,5%.

Την ίδια στιγμή, παρατηρείται μια μετατόπιση των εργαζομένων σε υψηλότερα μισθολογικά κλιμάκια.

Κατά συνέπεια, τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα, σε μια πολύ δύσκολη περίοδο έντονων πληθωριστικών πιέσεων πέτυχε υψηλή ανάπτυξη, αύξηση μισθών και μείωση της ανεργίας χωρίς διεύρυνση ανισοτήτων.

Έχουμε ακόμα βήματα να κάνουμε ώστε να μειωθούν οι κοινωνικές ανισότητες και το ποσοστό των συμπολιτών μας που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού.

Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με το οποίο θεσπίζονται μέτρα εσωτερικού δικαίου για την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή του Κανονισμού 2022/2065 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος είναι ευρύτερα γνωστός ως «Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες».

Η «Πράξη» στοχεύει στις λεγόμενες «πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες», ενώ εισάγει κανόνες άμεσης εφαρμογής σε όλα τα κράτη μέλη σχετικά με τις λεγόμενες «ενδιάμεσες υπηρεσίες», όπως οι μηχανές αναζήτησης, οι πάροχοι φιλοξενίας, τα online market places και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Για παράδειγμα, εξασφαλίζει:

Εύκολο τρόπο καταγγελίας παράνομου περιεχομένου, αγαθών ή υπηρεσιών

Ισχυρότερη προστασία των ατόμων που αποτελούν στόχο διαδικτυακής παρενόχλησης και εκφοβισμού

Διαφάνεια σχετικά με τη διαφήμιση

Απαγορεύσεις ορισμένων ειδών στοχευμένης διαφήμισης, όπως αυτές που χρησιμοποιούν ευαίσθητα δεδομένα ή τα δεδομένα ανηλίκων

Απλοποιημένους όρους και προϋποθέσεις.

Σημαντική βελτίωση στην παροχή υπηρεσιών από τον e- ΕΦΚΑ αναγνωρίζει ο Συνήγορος του Πολίτη.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Συνηγόρου, οι βάσιμες αναφορές για ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης, μειώθηκαν πέρυσι 40% σε σχέση με το 2022. Ο αριθμός των εκκρεμών κύριων συντάξεων από 1 εκ. που ήταν προ διετίας έχει υποχωρήσει σήμερα κάτω από τις 23.000 και βαίνει μειούμενος. Την ίδια στιγμή το τηλεφωνικό κέντρο 1555, για την εξυπηρέτηση των πολιτών σχετικά με τα ασφαλιστικά, εργασιακά και κοινωνικά θέματα, δέχθηκε, μόνο το τελευταίο εξάμηνο, 8,5 εκατομμύρια κλήσεις, και εξυπηρέτησε πάνω από το 96% αυτών. Ο δε μέσος χρόνος της εξυπηρέτησης ήταν μόλις 3,3 λεπτά και η διάρκεια αναμονής μόνο 18 δευτερόλεπτα.

Σημαντικό είναι μάλιστα και το γεγονός ότι υπήρξε συνολική μείωση στις αναφορές των πολιτών το 2023 σε σχέση με το 2022, καταδεικνύοντας την σαφή βελτίωση της επικοινωνίας πολιτών και δημοσίου τομέα.

Ειδικότερα: 13.552 αναφορές πραγματοποιήθηκαν το 2023, έναντι 17.035 το 2022.

Η διαλειτουργικότητα, οι ψηφιακές υπηρεσίες έχουν ως αποτέλεσμα την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Στόχος μας είναι να διευκολύνουμε ολοένα και περισσότερο τους πολίτες στην επαφή τους με το σύνολο των υπηρεσιών του Δημοσίου.

Καταβλήθηκε η πρώτη δόση για το 2024 της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης κινητήρων σε επαγγελματίες αγρότες.

Συγκεκριμένα πιστώθηκε ποσό άνω των 39 εκατομμυρίων ευρώ σε περίπου 307 χιλιάδες δικαιούχους.

Πραγματοποιούμε την δέσμευσή μας για την επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο και μελετάμε την διαδικασία επιστροφής του για τα επόμενα έτη προκειμένου να αποκτήσει μονιμότερα χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εντείνονται οι έκτακτοι έλεγχοι από μικτά κλιμάκια στην αγορά και στις πύλες εισόδου εν όψει Πάσχα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί:

- 78 μη συμμορφώσεις σε γαλακτοκομικά προϊόντα και έχουν επιβληθεί πρόστιμα σε 17 επιχειρήσεις

- Έχουν γίνει 297 έλεγχοι σε οπωροκηπευτικά προϊόντα, έχουν εντοπιστεί 39 μη συμμορφώσεις και έχουν πραγματοποιηθεί 57 συστάσεις σε επιχειρήσεις και 300 σε χονδρεμπόρους

- 177 δείγματα γαλακτοκομικών έχουν σταλεί προς χημικό έλεγχο από σημεία λιανεμπορίου και 267 για έλεγχο ετικέτας

- 22 δείγματα ελαιολάδου και 16 δείγματα μελιού έχουν σταλεί προς έλεγχο

Συνολικά έχουν επιβληθεί πρόστιμα σχεδόν 2 εκατομμυρίων ευρώ.

Αύριο, Παρασκευή 5 Απριλίου, στις 19:00 ο Πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει ομιλία στο 15ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.