Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας νοσηλεύεται ο 31χρονος αστυνομικός, ο οποίος τραυματίστηκε χθες το βράδυ στα επεισόδια που έλαβαν χώρα έξω από το κλειστό γήπεδο «Μελινα Μερκούρη» όταν άγνωστος δράστης εκτόξευσε σε ευθεία βολή ναυτική φωτοβολίδα η οποία καρφώθηκε στον μηρό του.

Το ιατρικό ανακοινωθέν

«Κατόπιν ενημέρωσης των θεραπόντων ιατρών ο ασθενής παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλευόμενος στην ΜΕΘ σε καταστολή και μηχανικό αερισμό, υποστηριζόμενος αιμοδυναμικά με ισχυρές δόσεις αγγειοσυσπαστικών φαρμάκων.

Σήμερα το πρωί οδηγήθηκε εκ νέου στο χειρουργείο όπου έγινε διάνοιξη των μυικών διαμερισμάτων της κνήμης, εκτεταμένη εκτομή νεκρωμάτων στην περιοχή του τραύματος του μηρού και συμπληρωματική αιμόσταση.

Ο Διοικητής

Ανδρέας Πλεμμένος»

Το χτεσινό ιατρικό ανακοινωθέν ανέφερε ότι περίπου στις 23:00 ξεκίνησε η διαδικασία της ανάνηψης, αφού όταν έφθασε στο νοσοκομείο ο αστυνομικός δεν είχε τις αισθήσεις του, 25 λεπτά αργότερα έπαθε καρδιακή ανακοπή, όμως μετά από 10 λεπτά οι γιατροί κατάφεραν να τον επαναφέρουν και να τον σταθεροποιήσουν αιμοστατικά.

Στη συνέχεια μπήκε στο χειρουργείο και ακολούθησε πολύωρη επέμβαση.

Οι γιατροί κατάφεραν να περιορίσουν την αιμορραγία και μεταφέρθηκε διασωληνωμένος στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν αφαιρέθηκε από το πόδι του ένα μεταλλικό αντικείμενο μήκους 5 εκατοστών, 2 εκατοστών πάχους και 2 εκατοστών πλάτους.

