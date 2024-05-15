Λογαριασμός
Χατζηδάκης για Έντι Ράμα και Βόρεια Μακεδονία: «Ο δρόμος τους περνάει από την Αθήνα»

"Αν θέλουν να έχουν ευρωπαϊκή προοπτική πρέπει να έχουν και ευρωπαϊκή λογική"

Rama

Αυστηρό μήνυμα σε Βόρεια Μακεδονία και Έντι Ράμα, μετά τις εμπρηστικές δηλώσεις του τελευταίου, έστειλε μέσω του ΣΚΑΪ και της εκπομπής ΣΗΜΕΡΑ ο Κωστής Χατζηδάκης. 

«Εμείς είμαστε χώρα της ΕΕ, εκείνοι δεν είναι... Ο δρόμος τους περνάει από την Αθήνα. Το ίδιο ισχύει και για τα Σκόπια. Δεν χρειάζεται ηττοπαθής αντιμετώπιση, χρειάζεται παραπάνω αυτοπεποίθηση, και συναίσθηση της ισορροπίας των δυνάμεων… Δεν θα έλεγα το ίδιο για την Τουρκία, που είναι άλλης κλίμακας θέμα» σημείωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας.

«Αν θέλουν να έχουν ευρωπαϊκή προοπτική πρέπει να έχουν και ευρωπαϊκή λογική. Πιστεύω νωρίτερα ή αργότερα, και οι μεν και οι δε θα καταλάβουν ακόμα περισσότερο ότι τους συμφέρει να έχουν φιλικές σχέσεις με την Αθήνα» διεμήνυσε.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Έντι Ράμα Βόρεια Μακεδονία Κωστής Χατζηδάκης
