Ed Sheeran: Έδωσε συναυλία-έκπληξη σε δημοτικό σχολείο

Ο σταρ της ποπ Εντ Σίραν έδωσε συναυλία - έκπληξη σε δημοτικό σχολείο στο Ανατολικό Σάσσεξ, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Άγγλος τραγουδιστής και συνθέτης μίλησε με τους μαθητές κατά τη διάρκεια του μαθήματος μουσικής στο σχολείο Fairlight Primary and Nursery School στο Μπράιτον και μάλιστα δώρισε πέντε από τις κιθάρες του.

Ο δάσκαλος του σχολείου, Ντάμιεν Τζόρνταν, είπε ότι ο μουσικός μίλησε για την καριέρα του και τη σημασία της μουσικής εκπαίδευσης.

Ed Sheeran surprises primary school with gig https://t.co/XbV8QYUD0l — BBC News (UK) (@BBCNews) May 13, 2024

«Η Τέιλορ Σουίφτ θα έρθει την επόμενη εβδομάδα και μετά η Beyoncé την επόμενη εβδομάδα», είπε αστειευόμενος στο BBC ο Τζόρνταν.

Η επίσκεψη διοργανώθηκε από τo Create Music, πρότζεκτ που διοργανώνεται από το Μπράιτον Φέστιβαλ και στοχεύει στην προώθηση της μουσικής και καλλιτεχνικής εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

