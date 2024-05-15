Ο Άντονι Μπλίνκεν ροκάρει σε κλαμπ του Κιέβου - Βίντεο

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, μοιράστηκε τη σκηνή του κλαμπ Barman Dictat του Κιέβου μαζί με το συγκρότημα 19.99, για να παίξει κιθάρα και να τραγουδήσει το «Rockin' in the Free World» του Neil Young.

Το τραγούδι κυκλοφόρησε αρχικά το 1989 λίγο πριν την πτώση του Τείχους του Βερολίνου.

Νωρίτερα, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας δήλωνε ότι οι ΗΠΑ θα υποστηρίξουν την Ουκρανία έως ότου η ασφάλειά της είναι εγγυημένη απέναντι στη Ρωσία.

Ο υπουργός Εξωτερικών παραδέχθηκε ότι η καθυστέρηση στην παράδοση των αμερικανικών όπλων έκανε την Ουκρανία πιο ευάλωτη στις επιθέσεις της Ρωσίας, αλλά τόνισε ότι το Κίεβο μπορεί να βασιστεί στην ακλόνητη υποστήριξη της Ουάσινγκτον καθώς ο αμερικανικός λαός κατάλαβε ότι η Ρωσία δε θα σταματήσει στην Ουκρανία.

«Ο Πούτιν εντείνει άλλη μια επίθεση εναντίον της Ουκρανίας στο Χάρκοβο και στα ανατολικά, στέλνοντας κατά κύματα Ρώσους στρατιώτες, ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, βορειοκορεατικό πυροβολικό και άρματα μάχης, πυραύλους και μαχητικά αεροσκάφη κατασκευασμένα με μηχανήματα και ανταλλακτικά που προμηθεύεται από την Κίνα» δήλωσε ο Μπλίνκεν.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι στο πλευρό σας από την πρώτη ημέρα και θα παραμείνουμε στο πλευρό σας έως ότου είναι εγγυημένες η ασφάλεια, η κυριαρχία και η ικανότητα της Ουκρανίας να επιλέξει τον δικό της δρόμο» δήλωσε ο Μπλίνκεν σε ομιλία του ενώπιον φοιτητών στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Πηγή: skai.gr

