«Η διαχρονική συνύπαρξη μουσουλμάνων και χριστιανών στη Θράκη, για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι ένα από τα καλύτερα παραδείγματα στον κόσμο και πρότυπο προς μίμηση και η Ελλάδα θα έπρεπε να το αξιοποιήσει αυτό με οικονομική ανάπτυξη και αποκέντρωση», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία, Στέφανος Κασσελάκης, κατά την επίσκεψη του στον Τοποτηρητή της Μουφτείας Ξάνθης, Χεμσερή Νεζντέν.

«Θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα μας για ανάπτυξη, για ισονομία, κοινωνική ειρήνη, για ειρήνη στην Παλαιστίνη και στην ευρύτερη περιοχή μας και να βοηθήσουμε τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας οι οποίοι αυτή τη στιγμή πλήττονται από την ακρίβεια», είπε ο κ. Κασσελάκης.

«Εδώ στη Θράκη, πάνω από έναν αιώνα, χριστιανοί και μουσουλμάνοι ζουν αρμονικά, ειρηνικά. Έχουμε θρησκευτική ελευθερία, τα τζαμιά μας λειτουργούν κανονικά, η φωνή του μουεζίνη ακούγεται πέντε φορές την ημέρα από τα μεγάφωνα. Επίσης έχουμε πολύ καλή συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με τις αρχές, με τον Μητροπολίτη και το Υπουργείο Παιδείας», τόνισε ο Τοποτηρητής της Μουφτείας.

Τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ συνόδευε ο βουλευτής Επικρατείας Ευάγγελος Αποστολάκης.

Πηγή: skai.gr

