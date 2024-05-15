Πλημμύρες στη Βραζιλία: Τα νερά υποχωρούν κι αποκαλύπτουν το χάος

Τα νερά άρχισαν να αποσύρονται από ορισμένους τομείς της νότιας Βραζιλίας, που σάρωσαν πλημμύρες, αποκαλύπτοντας την έκταση των καταστροφών που έχει υποστεί η περιοχή, στην οποία υποσχέθηκε να προσφέρει βοήθεια ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων και πλέον η αναπτυξιακή τράπεζα της ομάδας αναπτυσσόμενων οικονομιών BRICS.

Η καταστροφή άνευ προηγουμένου στην πολιτεία Ρίο Γκράντε ντου Σουλ προκάλεσε τουλάχιστον 149 θανάτους, ενώ άλλοι 124 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποιήθηκε χθες βράδυ από την Πολιτική Προστασία.

Πάνω από 615.000 κάτοικοί της αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Τα κεφάλαια που υποσχέθηκε η τράπεζα των BRICS (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα, Νότια Αφρική) θα διατεθούν για «την ανοικοδόμηση υποδομών» σε πόλεις και στην επαρχία και να «βοηθηθούν» οι πλημμυροπαθείς, ανέφερε σε βίντεο που διένειμε μέσω X η πρόεδρος του θεσμού και πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Τζίλμα Χουσέφ.

Οι πλημμύρες, έπειτα από καταρρακτώδεις βροχές που οδήγησαν στην υπερχείλιση ποταμών, χαρακτηρίζονται η χειρότερη περιβαλλοντική καταστροφή στην ιστορία της πολιτείας, που θα χρειαστεί να ανοικοδομήσει μεγάλο μέρος των υποδομών της.

Σε κοινότητες όπως η Λαζεάντου και η Κρουζέιρου ντου Σουλ, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου διαπίστωσαν πόσο μεγάλες είναι οι ζημιές.

Σπίτια ισοπεδωμένα, από τα οποία δεν απέμεινε όρθιος σε κάποιες περιπτώσεις παρά μόνο ένας τοίχος, δρόμοι αδιάβατοι, εξαιτίας συντριμμιών και λάσπης, κουφάρια θαμμένων αυτοκινήτων κάτω από κλαδιά και άλλα αντικείμενα που παρασύρθηκαν από νερά... οι σκηνές καταστροφής κι απελπισίας επαναλαμβάνονται.

«Φεύγουμε από εδώ προτού γίνει τίποτα χειρότερο», είπε ο Σίλβιου Κελ, κάτοικος της Κρουζέιρου ντου Σουλ, 40 ετών, που τονίζει πως το παιδί του, τεσσάρων μηνών, έχει ήδη ζήσει τρεις μεγάλες πλημμύρες.

«Δουλεύαμε τριάντα χρόνια (...) και τώρα τα χάσαμε όλα», αναστέναξε ο Νέλσον Ξαβιέρ, ιδιοκτήτης εργοστασίου σκυροδέματος στην πόλη.

Το χάος χειροτέρεψαν περαιτέρω νέες υπερχειλίσεις εξαιτίας των ισχυρών βροχών των τελευταίων ημερών. Ο ποταμός Γκουαΐμπα, που διασχίζει την πρωτεύουσα Πόρτο Αλέγκρε, έφθασε σε ιστορικά επίπεδα, στα 5,21 μέτρα, κι ενδέχεται να φουσκώσει κι άλλο. Οι πρώτες υπερχειλίσεις έγιναν όταν το ύψος του νερού ξεπέρασε τα τρία μέτρα.

Κατά το βραζιλιάνικο μετεωρολογικό ινστιτούτο, την υπόλοιπη εβδομάδα αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας στη νοτιότερη πολιτεία της Βραζιλίας.

Ο πρόεδρος Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, η κυβέρνηση του οποίου υποσχέθηκε βοήθεια αξίας κάπου 50 δισεκατομμυρίων χεάις (9 δισεκ. ευρώ), αναμένεται στην πληγείσα περιοχή —για τρίτη φορά— αργότερα σήμερα.

Πηγή: skai.gr

