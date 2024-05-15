Έφτασε και πάλι αυτή η στιγμή του χρόνου για την έναρξη του Φεστιβάλ των Καννών, ενός εκ των μεγαλύτερων φεστιβάλ κινηματογράφου παγκοσμίως. Η 77η διοργάνωση θα διαρκέσει από τις 14 έως τις 25 Μαΐου με πρόεδρο της κριτικής επιτροπής την Greta Gerwig.

Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει ταινίες σπουδαίων σκηνοθετών, πολλές εκ των οποίων συζητιούνται εδώ και χρόνια. Ας εξερευνήσουμε αναλυτικά τις 10 ταινίες που ανυπομονούμε επιτέλους να δούμε στις αίθουσες…

The Shrouds του David Cronenberg: Διαγωνιστικό Τμήμα

Σύνοψη: Ο Karsh, επιχειρηματίας, μετά τον χαμό της γυναίκας του, εφευρίσκει μια τεχνολογία, την GraveTech, η οποία επιτρέπει την επικοινωνία με τους νεκρούς.

Αυτή είναι η σύντομη επιστροφή του Cronenberg, δύο χρόνια μετά το «Crimes of the Future», το οποίο δεν είχε λάβει τις εκπληκτικές κριτικές που αναμέναμε. Ας δούμε τι θα συμβεί αυτή τη φορά! Πρωταγωνιστούν οι Vincent Cassel, Diane Kruger και Guy Pearce.

Anora του Sean Baker: Διαγωνιστικό Τμήμα

Σύνοψη: Η Anora, μια νεαρή σεξεργάτρια από το Brooklyn, παντρεύεται εντελώς αυθόρμητα τον γιο ενός Ρώσου ολιγάρχη. Όταν οι γονείς του μάθουν τα νέα, θα ταξιδέψουν έως τη Νέα Υόρκη με σκοπό να ακυρώσουν τον γάμο τους.

Ο σκηνοθέτης του «The Florida Project» και του «Red Rocket» επιστρέφει με μια ταινία που μοιάζει να φλερτάρει με μια αγαπημένη του θεματική, αυτή του ξεφτισμένου αμερικανικού ονείρου.

Kinds of Kindness του Γιώργου Λάνθιμου: Διαγωνιστικό Τμήμα

Σύνοψη: Τρείς ιστορίες. Ένας άνδρας προσπαθεί να πάρει τη ζωή στα χέρια του. Ένας αστυνομικός αρχίζει να πιστεύει ότι η συμπεριφορά της γυναίκας του είναι διαφορετική μετά την επιστροφή της από υποτιθέμενο πνιγμό στη θάλασσα. Μια γυναίκα ψάχνει απεγνωσμένα να βρει κάποιο ξεχωριστό άτομο για να γίνει ο επόμενος πνευματικός ηγέτης.

Αυτή είναι η επάνοδος του Ευθύμη Φιλίππου σε σενάριο που σκηνοθετεί ο Γιώργος Λάνθιμος -τελευταίο ήταν το «The Killing of a Sacred Deer». Στην σπονδυλωτή αυτή ιστορία συναντάμε ένα εξέχον cast, το οποίο αποτελείται από τους Emma Stone, Jesse Plemons, Willem Dafoe, Margaret Qualley, Hong Chau, Joe Alwyn, Mamoudou Athie και Hunter Schafer. Καθώς πέρσι κέρδισε τον Χρυσό Λέοντα στη Βενετία, μήπως φέτος ήρθε η στιγμή να λάβει τον Χρυσό Φοίνικα;

Megalopolis του Francis Ford Coppola: Διαγωνιστικό Τμήμα

Σύνοψη: Ο Cesar Catilina, ένας ιδεαλιστής αρχιτέκτονας, επιθυμεί να ξαναχτίσει την Νέα Υόρκη αλλά σαν μια βιώσιμη ουτοπία με τον αντίλογο να φέρνει ο οπισθοδρομικός και διεφθαρμένος Mayor Franklyn Cicero. Αντίθετη στα οράματα και των δύο βρίσκεται η κόρη του Franklyn, Julia, η οποία προσπαθεί να βρει το βαθύτερο νόημα της ύπαρξής της.

Σχεδόν 50 χρόνια από την αρχική σύλληψη της ιδέας -το 1977!- αυτό το μεγαλεπήβολο σχέδιο του Coppola, αντάξιο του πρωταγωνιστή, έγινε πραγματικότητα και πολλοί αδυνατούν ακόμη να το πιστέψουν. Γνωστός για ταινίες που κοστίζουν, κυριολεκτικά και μεταφορικά, την ίδια του την περιουσία, ο Coppola δεν το έβαλε κάτω κι έτσι κατάφερε να ολοκληρώσει την ιδέα του για ένα ρωμαϊκό έπος στην μοντέρνα Αμερική! Πρωταγωνιστούν οι Adam Driver, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jon Voight, Jason Schwartzman, Talia Shire, Grace VanderWaal, Laurence Fishburne, Kathryn Hunter και Dustin Hoffman.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.