Γιαννακοπούλου: Η βία στους αθλητικούς χώρους έχει ξεπεράσει κάθε όριο

«Η βία στους αθλητικούς χώρους έχει ξεπεράσει κάθε όριο πια» τόνισε η Νάντια Γιαννακοπούλου, βουλευτής ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής και υπεύθυνης Κ. Τ. Ε. Προστασίας του Πολίτη, με αφορμή τον σοβαρό τραυματισμό του αστυνομικού που δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή.

Καταδικάζοντας το γεγονός δήλωσε:

«Η βία στους αθλητικούς χώρους έχει ξεπεράσει κάθε όριο πια. Τα χθεσινά γεγονότα είναι η σταγόνα, που ξεχείλισε το ποτήρι, και χρειάζεται άμεση παρέμβαση της Πολιτείας. Οι δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας παραμένουν γράμμα κενό και αυτό όσο συνεχίζεται, θα διογκώνει το πρόβλημα. Η ύπαρξη ενός αστυνομικού στην εντατική μας θλίβει και τονίζει αυτήν την ανάγκη. Ευχόμαστε να εξελιχθούν όλα καλά με την υγεία του.

