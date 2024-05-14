Στόχος της επίσκεψη Μητσοτάκη στην Άγκυρα ήταν η διατήρηση της νηνεμίας στον αέρα και στη θάλασσα στο Αιγαίο, η προώθηση ορισμένων διμερών θεμάτων τα οποία μπορούν να επιλυθούν, πχ. η πρόοδος που έχει συντελεστεί στο μεταναστευτικό που είναι εξαιρετικά σημαντικό, και οι οικονομικοί στόχοι που δεν είναι αμελητέοι, τόνισε στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή Σήμερα η Ντόρα Μπακογιάννη.

«Η Ελλάδα σταθερά δεν συζητά θέματα κυριαρχίας» ξεκαθάρισε η βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός. «Εμείς έχουμε μια διαφορά, το έχουμε πει πολλές φορές, αν γίνει πρόοδος σε αυτή θα είναι εξαιρετικά σημαντικό. Η αίσθησή μου είναι ότι απέχουμε πολύ απ’ αυτό ακόμα».



Η Ντόρα Μπακογιάννη τάχθηκε υπέρ του διαλόγου και των συναντήσεων των δυο ηγετών, σημειώνοντας την πρόοδο στις διμερείς σχέσεις «εκεί που ήμασταν το ‘20 στην κυριολεξία με το δάχτυλο στη σκανδάλη, και τα υποβρύχιά μας στο Αιγαίο, και ήταν τα αεροπλάνα μας συνεχώς στον αέρα, και είχαμε ένα τεράστιο κόστος. Υπήρχαν νύχτες εκείνο το καλοκαίρι που δεν κοιμόμουν, βεβαίως ανησυχούσα. Όταν οι δυο χώρες φτάνουν στο ‘’παρά πέντε’’ και η ένταση έχει κορυφωθεί, δεν είναι αστείο».



«Λένε αναλυτές ότι με τον Ερντογάν ‘’δεν έχουμε περάσει Ίμια’’... Είναι αλήθεια, παρόλα αυτά εκείνο το καλοκαίρι ήταν ένα άγριο καλοκαίρι, ένα δύσκολο καλοκαίρι. Οι ένοπλες δυνάμεις χειρίστηκαν το θέμα με απόλυτη ψυχραιμία και επαγγελματισμό, αυτό δεν σημαίνει ότι πολιτικά δεν είχαμε φτάσει σε ένα σημείο που πέσανε στη μέση Αμερικάνοι, Ευρωπαίοι διάφοροι...»

Μονή της Χώρας

Η μετατροπή της Μονής της Χώρας σε τζαμί ήταν κολοσσιαίο λάθος της κυβέρνησης Ερντογάν δεν ανήκει στην Τουρκία, αλλά στον οικουμενικό πολιτισμό σημείωσε η βουλευτής της ΝΔ. «Τα ωραιότερα ψηφιδωτά του κόσμου δεν ανήκουν μόνο στους Μουσουλμάνους και τους Χριστιανούς. Απ’ ό,τι κατάλαβα δεν θα καλυφθούν τα ψηφιδωτά όπως της Αγίας Σοφίας. Η απόφαση είχε παρθεί 4 χρόνια πριν, καθυστέρησε λόγω των αρχαιολόγων, ήταν άτοπο, λάθος και χοντράδα» είπε.



Η απάντηση της κυβέρνησης για τα θαλάσσια πάρκα ήταν ξεκάθαρη, ότι θα προχωρήσει και θα κάνει αυτό που πιστεύει σωστό για την προστασία του περιβάλλοντος πρόσθεσε.

Πυρά κατά της αντιπολίτευσης

«Εμείς έχουμε αποδείξει πως ξέρουμε να υπερασπιστούμε τα εθνικά συμφέροντα και πότε θα πούμε το μεγάλο ‘’όχι’’. Και το είπαμε, όχι εντός της χώρας, εκτός της χώρας. Ο λαϊκισμός πουλάει, και είναι εύκολος όχι μόνο στην Ελλάδα, στα Βαλκάνια και στον κόσμο. Θέλουμε να είμαστε υπεύθυνοι και χρήσιμοι για τα εθνικά συμφέροντα» παρατήρησε η κ. Μπακογιάννη.



«Άκουσα τη βαρύγδουπη δήλωση Ανδρουλάκη ‘’εγώ δεν θα πήγαινα ποτέ στην Άγκυρα’’… Ο κ. Ανδρουλάκης δεν πήγε ποτέ στην Άγκυρα, ίσως να πήγε ως ευρωβουλευτής, δεν έχει διαχειριστεί ποτέ ένα τέτοιο θέμα για να καταλάβει. Άκουσα και την άλλη βαρύγδουπη δήλωση τον κ. Κασσελάκη, ο οποίος μας είπε να φέρουμε αύριο το πρωί τα τρία μνημόνια για τα Σκόπια. Κασσελάκης και εξωτερική πολιτική έννοιες μέχρι στιγμής ασύμβατες. Εύχομαι να μάθει ‘’τι εστί υφαλοκρηπίς’’, έχει ακόμα χρόνο».



«Ο κ. Γεραπετρίτης έχει πει ότι τα μνημόνια πρέπει να ψηφιστούν, αλλά αν το κάνουμε τώρα, θα δείξουμε περίπου ότι κάτι φοβόμαστε, δεύτερον ότι ετεροπροσδιοριζόμαστε και να μας κάνει τη χάρη ο κ. Κασσελάκης να κάνουμε την εξωτερική πολιτική της Ελλάδος, και όχι μια ετεροπροσδιορισμένη εξωτερική πολιτική. Εμείς δεν είμαστε ρεμπεσκέδες» διευκρίνισε.

Μήνυμα σε Βόρεια Μακεδονία - Έντι Ράμα

Για τη Βόρεια Μακεδονία και τη νίκη των εθνικιστών του VMRO είπε ότι η πραγματικότητα εκδικείται, η πραγματικότητα θα πέσει πάνω στο κεφάλι τους και θα καταλάβουν ότι όλα αυτά που λέγανε ήταν αέρας φρέσκος. «Αν επιμείνουν, ευρωπαϊκή προοπτική γιοκ. Δεν το αντέχει αυτό η χώρα αυτή, τις αντιδράσεις, είναι μια μικρή χώρα με αδύναμη οικονομία, ή θα συνετιστούν, θα ακολουθήσουν την πεπατημένη θα φάνε ό,τι είχαν πει προεκλογικά, τα έχουμε ζήσει και εμείς στους δικούς μας».



Για τη συγκέντρωση του Έντι Ράμα στο Γαλάτσι η Ντόρα Μπακογιάννη ανέφερε ότι μάζεψε 5.000 Αλβανούς ο Ράμα και τους μίλησε με γεια του με χαρά του. «Με νοιάζει αυτό που έκανε με τον Μπελέρη» σημείωσε. «Η ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας εξαρτάται από το σεβασμό της εθνικής μειονότητας και περνάει από την Ελλάδα. Ας μη ξεχνάει ο κ. Ράμα πολιτική επιρροή στους ψηφοφόρους στους Αλβανούς που υπάρχουν στην Ελλάδα έχει πρωτίστως έχει η Ελλάδα, και όταν θέλει να κάνει χρήση αυτής της επιρροής μπορεί να το κάνει με πολύ μεγάλη άνεση» επισήμανε η κ. Μπακογιάννη.

