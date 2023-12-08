Στο χειρουργείο μπήκε για δεύτερη φορά σήμερα το πρωί ο 31χρονος αστυνομικός των ΜΑΤ που τραυματίστηκε από φωτοβολίδα κατά τη διάρκεια επεισοδίων, έξω από το κλειστό γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» στου Ρέντη, την ώρα που διεξαγόταν ο αγώνας βόλεϊ μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού.

Η φωτοβολίδα χτύπησε αρτηρία του αστυνομικού, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρή αιμορραγία χθες το βράδυ.

Ο 31χρονος παραμένει στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με το χτεσινό ιατρικό ανακοινωθέν περίπου στις 23:00 ξεκίνησε η διαδικασία της ανάνηψης αφού όταν έφθασε στο νοσοκομείο ο αστυνομικός δεν είχε τις αισθήσεις του, 25 λεπτά αργότερα έπαθε καρδιακή ανακοπή, όμως μετά από 10 λεπτά οι γιατροί κατάφεραν να τον επαναφέρουν και να τον σταθεροποιήσουν αιμοστατικά.

Στη συνέχεια μπήκε στο χειρουργείο και ακολούθησε πολύωρη επέμβαση.

Οι γιατροί κατάφεραν να περιορίσουν την αιμορραγία και μεταφέρθηκε διασωληνωμένος στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν αφαιρέθηκε από το πόδι του ένα μεταλλικό αντικείμενο μήκους 5 εκατοστών, 2 εκατοστών πάχους και 2 εκατοστών πλάτους.

Ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

«Δολοφονική επίθεση σε βάρος αστυνομικών» χαρακτηρίζει η ΕΛΑΣ, σε ανακοίνωσή της, τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες έξω από το κλειστό γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη». Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, χούλιγκανς βγήκαν από το γήπεδο και πραγματοποίησαν ευθεία βολή ναυτικών φωτοβολίδων, με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό αστυνομικού της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης (ΥΑΤ), ο οποίος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, έχουν προσαχθεί πάνω από 400 άτομα, τα οποία οδηγήθηκαν στη Διεύθυνση Μεταγωγών Αττικής, όπου πραγματοποιείται πλήρης εξακρίβωση στοιχείων, λήψη μαρτυρικών καταθέσεων, καθώς και λήψη δειγμάτων με σκοπό την ανίχνευση πυρίτιδας.

Από την αστυνομία υπογραμμίζεται πως υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι ανάμεσα στους προσαγόμενους βρίσκονται οι δράστες της επίθεσης.

Πηγή: skai.gr

