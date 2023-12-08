Μαρινάκης για επίθεση στον αστυνομικό: Κοινοί εγκληματίες οι δράστες - Απόστημα για τον αθλητισμό

Εγκληματική επίθεση χαρακτήρισε τον σοβαρό τραυματισμό του αστυνομικού έξω από το κλειστό γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» στου Ρέντη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Είναι κοινοί εγκληματίες. Απόστημα που μολύνει τον αθλητισμό εδώ και χρόνια», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης στη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.



Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξέφρασε την αμέριστη συμπαράσταση στην οικογένεια του αστυνομικού και διαμήνυσε ότι «δεν θα κάνουμε βήμα πίσω και δεν θα βάλουμε νερό στο κρασί μας».

«Η ανωτέρω διαδικασία τελεί υπό την εποπτεία εισαγγελικών αρχών, η οποία θα ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο διάστημα, καθώς υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι ανάμεσα στους προσαγόμενους βρίσκονται οι δράστες της επίθεσης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής οι εισαγγελικές αρχές θα αποφασίσουν την περαιτέρω δικονομική διαχείριση των προσαγόμενων».

Ολόκληρη η εισαγωγική τοποθέτηση του κ. Μαρινάκη:

Ολοκληρώθηκε το 5ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας με την υπογραφή της Διακήρυξης Φιλίας και Καλής Γειτονίας των Αθηνών.

Με τη Διακήρυξη των Αθηνών, Ελλάδα και Τουρκία δεσμεύονται σε σχέσεις φιλίας και καλής γειτονίας και σε «ήρεμα νερά».

Στη Διακήρυξη υπογραμμίζεται η σημασία αποτελεσματικών διαύλων επικοινωνίας σε κάθε επίπεδο και δίνεται έμφαση στην αποφυγή συγκρουσιακών καταστάσεων και δυνητικής κλιμάκωσης.

Επιπλέον, η Διακήρυξη καθορίζει τις αρχές και τα ορόσημα του ελληνοτουρκικού διαλόγου και των επαφών στη βάση των τριών αξόνων που είχαν συμφωνηθεί κατά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο στο Βίλνιους τον περασμένο Ιούλιο: Πολιτικός διάλογος, θετική ατζέντα, Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης στα οποία συμπεριλαμβάνονται και μέτρα για τη μείωση «αδικαιολόγητων πηγών έντασης καθώς και των κινδύνων που απορρέουν από αυτές».

Η Διακήρυξη των Αθηνών Περί Σχέσεων Φιλίας και Καλής Γειτονίας, μας επιτρέπει ένα πραγματικό άλμα μπροστά. Να προχωρήσουμε με σύνεση και αποφασιστικότητα, χτίζοντας μια ειλικρινή σχέση στη βάση εκείνων που μας ενώνουν: Τις φιλικές σχέσεις, την ανάδειξη ενός τρόπου αποσυμπίεσης των διαφωνιών μας και ένα επίπεδο συνεργασίας αμοιβαία επωφελές στο οικονομικό, το εμπορικό και το κοινωνικό πεδίο.

«Ελλάδα και Τουρκία, Τουρκία και Ελλάδα, οφείλουν να ζουν ειρηνικά, να διατυπώνουν τις διαφορές τους, που είναι γνωστές, να τις συζητούν με ειλικρίνεια και να αναζητούν συνέχεια λύσεις. Κι αν αυτές δεν γεφυρώνονται, πάντως να μην παράγουν αυτόματα εντάσεις και κρίσεις» τόνισε ο Πρωθυπουργός, ενώ συμπλήρωσε πως με βάση τις παραδοχές που απορρέουν από την Διακήρυξη «θα προχωρήσουμε σταδιακά και στα επόμενα βήματα. Με συναντήσεις των δύο αντιπροσωπειών θα διευρύνουμε τη θετική μας ατζέντα, θα εντείνουμε την οικονομική μας συνεργασία, θα επεκτείνουμε τα Μέτρα Οικοδόμησης της Εμπιστοσύνης.

Και η επόμενη φάση του πολιτικού διαλόγου, όταν οι συνθήκες ωριμάσουν, μπορεί να είναι η προσέγγιση για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, που σύμφωνα με την Ελλάδα συνιστά τη μόνη διαφορά που θα μπορούσε να αχθεί ενώπιον της διεθνούς δικαιοδοσίας, με πυξίδα πάντοτε το Διεθνές Δίκαιο και ειδικά το Δίκαιο της Θάλασσας».

Στο πλαίσιο του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας υπογράφηκε συμφωνία μεταξύ των Υπουργών Παιδείας των δύο κρατών για την ενδυνάμωση της συνεργασίας στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης, και μνημόνια κατανόησης μεταξύ Υπουργών και επικεφαλής φορέων και Ανεξαρτήτων αρχών που αφορούν στην ενδυνάμωση της συνεργασίας των δύο κρατών στους τομείς της Παιδείας, της ηλεκτρικής διασύνδεσης, την ανάπτυξη των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων, τις εξαγωγές, την προσέλκυση επενδύσεων, την ανταλλαγή καλών πρακτικών, την προστασία των ατόμων με αναπηρία και τον αθλητισμό.

Επιπλέον, υπογράφηκαν Κοινές Δηλώσεις- Διακηρύξεις που αφορούν στον Τουρισμό, τη Συνεργασία στους τομείς έρευνας και καινοτομίας, αγροτικής ανάπτυξης, τελωνειακή συνεργασία, την σύγκληση Κοινής Επιτροπής Οικονομίας και Εμπορίου, την διοργάνωση του Hackathon και την επόμενη σύγκληση τεχνικής Επιτροπής για την κατασκευή 2ης γέφυρας στον Έβρο.

Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στην οικογένεια του 31χρονου αστυνομικού που διασωληνωμένος δίνει την πιο δύσκολη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή μετά την εγκληματική επίθεση που δέχθηκε χθες έξω από το γήπεδο «Μέλινα Μερκούρη» στο Ρέντη.

Οι δράστες όλων αυτών των φρικτών εγκλημάτων δεν έχουν καμία σχέση ούτε με τον αθλητισμό, ούτε με τους εκατομμύρια φιλάθλους που θέλουν να πάνε στη γήπεδο.

Είναι κοινοί εγκληματίες που, με την ανοχή κάποιων, απειλούν και κάποιες φορές αφαιρούν ανθρώπινες ζωές και καταστρέφουν περιουσίες.

Είναι ένα απόστημα που μολύνει τον αθλητισμό και στη χώρα μας εδώ και πολλά χρόνια.

Δεν έχουμε αυταπάτες ότι θα αντιμετωπιστεί δια μαγείας.

Με τις παρεμβάσεις μας σε επίπεδο ποινικού κώδικα, αλλά κυρίως τη στάση μας σε επίπεδο εφαρμογής του νόμου θα συνεχίσουμε να δίνουμε αυτήν την αυτονόητη μάχη με κάθε μας θεσμικό όπλο μέχρι τέλους.

Μετά τις προσαγωγές από την ΕΛΑΣ, πραγματοποιείται πλήρης εξακρίβωση στοιχείων, λήψη μαρτυρικών καταθέσεων, καθώς και λήψη δειγμάτων με σκοπό την ανίχνευση πυρίτιδας.

Η ανωτέρω διαδικασία τελεί υπό την εποπτεία εισαγγελικών Αρχών, η οποία θα ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο διάστημα, καθώς υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι ανάμεσα στους προσαγόμενους βρίσκονται οι δράστες της επίθεσης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής οι εισαγγελικές Αρχές θα αποφασίσουν την περαιτέρω δικονομική διαχείριση των προσαγόμενων.

Μέχρι στιγμής από το χώρο του γηπέδου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ρουχισμός (μπλούζες, μπουφάν, κουκούλες τύπου full face), υπολείμματα αυτοσχέδιων εμπρηστικών μηχανισμών, αναδιπλούμενος σουγιάς, υπολείμματα από καμένα ρούχα, κροτίδες και φωτοβολίδες.

Τέλος, ας σκεφτούν όσοι με εύκολο τρόπο στοχοποιούν συλλήβδην το σύνολο των γυναικών και των ανδρών της ΕΛΑΣ, που με αυταπάρνηση υπερβάλλουν εαυτούς για να είμαστε ασφαλείς, ότι ένας νέος άνθρωπος μπορεί να μην επιστρέψει στο σπίτι του, επειδή προσπάθησε να προστατέψει εκατοντάδες πολίτες από κοινούς εγκληματίες.

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Αναμόρφωση επαγγελματικής ασφάλισης, εξορθολογισμός ασφαλιστικής νομοθεσίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, σύστημα διορισμού και προσλήψεων των εκπαιδευτικών της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης και λοιπές διατάξεις».

Οι ρυθμίσεις του Νομοσχεδίου έχουν στόχο την αναμόρφωση του πλαισίου της επαγγελματικής ασφάλισης για να προωθηθεί η αποταμίευση και να ενισχυθεί το εισόδημα των συνταξιούχων, τον εξορθολογισμό της ασφαλιστικής νομοθεσίας και την αντιμετώπιση ζητημάτων κοινωνικοασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού ενδιαφέροντος, τη βελτίωση της λειτουργίας της ΔΥΠΑ και την αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου ανέργων συμπολιτών μας.

Επιπλέον, με το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, θεσπίζεται για πρώτη φορά ειδική παροχή μητρότητας για τις ελεύθερες επαγγελματίες και τις αγρότισσες, που θα λαμβάνουν για 9 μήνες επίδομα στο ύψος του κατώτατου μισθού.

Παράλληλα, για την απασχόληση συνταξιούχων, αντί της περικοπής της σύνταξης, θεσπίζεται μη ανταποδοτικός πόρος υπέρ ΕΦΚΑ ύψους 10% των αποδοχών από μισθωτή εργασία ή αντίστοιχος πόρος για εισοδήματα από αυτοαπασχόληση, με αποτέλεσμα τη διευκόλυνση της συμμετοχής των συνταξιούχων στην αγορά εργασίας και την αύξηση του τρέχοντος αλλά και του μελλοντικού τους εισοδήματος, ενώ δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα εργασίας σε συνταξιούχους αναπηρίας χωρίς να διακοπεί η σύνταξη αναπηρίας και χωρίς επιβολή πόρου 10%.

Τέλος, δίνεται λύση στο αδιέξοδο που αντιμετωπίζουν μη μισθωτοί ασφαλισμένοι που παραμένουν εγκλωβισμένοι λόγω πραγματικής αδυναμίας αποπληρωμής των οφειλών τους στον ΕΦΚΑ, όταν αυτές δεν υπερβαίνουν τις 30.000 ευρώ.

Ψηφίστηκε, χθες, στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που αφορά στα μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Οι ψηφισμένες ρυθμίσεις αφορούν τη διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές, την υποχρεωτική υποβολή των στοιχείων στο σύστημα MyData, και την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Παράλληλα, στο εξής προβλέπονται πρόστιμα για συναλλαγές άνω των 500 € με μετρητά στο διπλάσιο της αξίας της συναλλαγής, απαγορεύονται οι αγοραπωλησίες ακινήτων με μετρητά, θεσπίστηκαν αυστηρότατες κυρώσεις με σκοπό την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων, εισήχθησαν διατάξεις για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις και θεσπίστηκε ένα δικαιότερο σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών.

Διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους €670.000 σε δύο Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις επέβαλε το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Στη μία για επαναλαμβανόμενες οχλήσεις για ενημέρωση περί ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών οι οποίες είχαν υποβληθεί σε ρύθμιση που τηρούταν χωρίς, όμως, να έχει προηγηθεί η απαιτούμενη εκ μέρους της εταιρείας επιβεβαίωση και διότι ακλουθούσε αθέμιτη πρακτική επιδεικνύοντας προσβλητική συμπεριφορά με χρήση καταφανώς προσβλητικών εκφράσεων εναντίον οφειλέτη.

Στη δεύτερη, διότι, προέβη σε επαναλαμβανόμενες οχλήσεις οφειλέτη περί ύπαρξης ληξιπρόθεσμης οφειλής χωρίς να έχει προηγηθεί η απαιτούμενη εκ μέρους της εταιρείας επιβεβαίωση αυτής, καθώς και σε ενέργειες αναγκαστικής εκτέλεσης, παρά το γεγονός ότι η οφειλή είχε υποβληθεί σε ρύθμιση και τηρούνταν απαρέγκλιτα, καθώς επίσης διότι προέβη σε αναθέσεις εντολών σε Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης συνεχίζει τους εντατικούς ελέγχους με στόχο την προστασία των καταναλωτών και τον δραστικό περιορισμό των παραβιάσεων τις νομοθεσίας. Οι απαράδεκτες αυτές πρακτικές από εισπρακτικές εταιρείες δεν θα γίνουν αποδεκτές.

Παράλληλα, συνεχίζεται η προσπάθεια για τον περιορισμό των συνεπειών της εισαγόμενης πληθωριστικής κρίσης με την πρωτοβουλία «Μόνιμη Μείωση Τιμής» να μετρά ήδη 1.286 κωδικούς προϊόντων, υπερδιπλάσιους σε σχέση με τον αρχικό στόχο των 500. Τα προϊόντα είναι κατά 90% επώνυμα και το 10% ιδιωτικής ετικέτας, ενώ στην πρωτοβουλία συμμετέχουν τόσο πολυεθνικές και μεγάλες ελληνικές εταιρείες αλλά και μικρές και πολύ μικρές ελληνικές επιχειρήσεις.

Οι έλεγχοι για την παραβίαση της νομοθεσίας περί αθέμιτης κερδοφορίας και παραβίαση του πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους αλλά και εικονικών εκπτώσεων συνεχίζονται. Ήδη η αρμόδια υπηρεσία ΔΙΜΕΑ έχει πραγματοποιήσει μέχρι και σήμερα 2.200 ελέγχους έχοντας επιβάλλει πρόστιμα ύψους 5,7 εκ ευρώ. Παράλληλα, το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει κάνει πάνω από 21.576 ελέγχους και έχει επιβάλει πρόστιμα συνολικού ύψους 10,5 εκατομμυρίων ευρώ από τα οποία έχουν βεβαιωθεί ή εισπραχθεί τα 7 εκατομμύρια ευρώ.

Στο τρίτο τρίμηνο του 2023 η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε κατά 2,1% σε σταθερές τιμές έναντι μόλις +0,1% στην ευρωζώνη και στην ΕΕ, δηλαδή με τον 4ο υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης (μαζί με την Ρουμανία) στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η σωρευτική ανάπτυξη τα τελευταία 4 χρόνια είναι διπλάσια του μέσου όρου της ευρωζώνης, 6% έναντι 3% στην Ευρωζώνη.

Σκοπός της Κυβέρνησης είναι τα θετικά νέα για την οικονομία να συνεχίζουν να μεταφράζονται σε παρεμβάσεις για την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών και την βελτίωση της καθημερινότητάς τους.

246 θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδων του ΕΣΥ προκήρυξε το Υπουργείο Υγείας με γνώμονα την κάλυψη άμεσων αναγκών σε νοσοκομειακές μονάδες και Κέντρα Υγείας σε όλη την Επικράτεια.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την 3η και 4η ΥΠΕ έχουν προκηρυχθεί 28 θέσεις στην 3η ΥΠΕ Μακεδονίας και 47 στην 4η ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης.

Η Κυβέρνηση συνεχίζει πιστή στις προεκλογικές της δεσμεύσεις την προσπάθεια για τον εκσυγχρονισμό και την αποτελεσματική στελέχωση του ΕΣΥ με στόχο μια αποτελεσματική, λειτουργική και σύγχρονη Δημόσια Υγεία για κάθε πολίτη.

Υπογράφηκε το μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα στον τομέα Μακεδονίας- Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών και τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής για την προστασία και τη βιώσιμη ανάπτυξη του Θερμαϊκού, που δίνει λύση στην τακτική και μόνιμη χρηματοδότηση του επιφανειακού καθαρισμού του κόλπου.

Το μνημόνιο έχει διετή διάρκεια και θα ανανεώνεται αυτομάτως και ο ΟΦΥΠΕΚΑ αναλαμβάνει την υλοποίηση της σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών περισυλλογής επιπλεόντων αντικειμένων και κηλίδων καθώς και την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης του Θερμαϊκού κόλπου.

Ένα σημαντικό ζήτημα για την βιωσιμότητα της Θεσσαλονίκης επιλύεται προς όφελος της πόλης και των πολιτών με πρωτοβουλία της Κυβέρνησης.

Σημαντικά και μεγάλα έργα για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και για τον Δήμο Θεσσαλονίκης βρίσκονται ήδη σε φάση υλοποίησης.

Βρισκόμαστε ένα βήμα πιο κοντά στην ανέγερση των 17 Σχολείων στην Κεντρική Μακεδονία, με αναθέτουσα Αρχή την ΚΤΥΠ ΑΕ και με καθορισμένο ανάδοχο, με την εκκίνηση του σχετικού διαγωνισμού για τις νέες σχολικές μονάδες στους Δήμους Νεάπολης Συκεών, Παύλου Μελά, Λαγκαδά, Ωραιοκάστρου, Θέρμης, Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Καλαμαριάς, Πυλαίας Χορτιάτη και Κατερίνης.

Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται η έκδοση της οικοδομικής άδειας για την κατασκευή του Μουσείου Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη.

Έχει ήδη επαναπροκυρυχθεί ο Διαγωνισμός για τον Προβλήτα 6 σε χρόνο παράλληλο με την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος για την Έγκριση του Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης (Master Plan).

Το μετρό της Θεσσαλονίκης είναι στο στάδιο εγκατάστασης των ηλεκτρομηχανολογικών εξοπλισμών.

Πριν από λίγες ημέρες υπεγράφησαν οι συμβάσεις για τις ανακαινίσεις και τον εκσυγχρονισμό, συνολικά 9 Νοσοκομείων της Βορείου Ελλάδος, που θα αλλάξουν ριζικά την εικόνα των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών και χώρων των Νοσοκομείων, αναβαθμίζοντας σημαντικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Η ανάδοχος του έργου για το Παιδιατρικό στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης στήνει αυτές τις ημέρες το εργοτάξιο για να ξεκινήσει η κατασκευή, ενώ παίρνει μορφή η μελέτη για το νέο ογκολογικό που θα ανεγερθεί στο στρατόπεδο Καρατάσιου.

Ο Πρωθυπουργός σήμερα πραγματοποιεί επίσκεψη στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Συναντήθηκε με Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων των περιοχών που επλήγησαν πλησίον της Λίμνης Κάρλας.

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφτηκε τη Μεταμόρφωση Καρδίτσας και μίλησε στα εγκαίνια του έργου ύδρευσης της ανατολικής πλευράς της Π.Ε. Καρδίτσας από τη Λίμνη Σμοκόβου.

«Το είπα και το εννοώ. Οι υποδομές θα αποκατασταθούν στο ακέραιο, μέσω και του Ταμείου Ανάκαμψης. Ενώ, 1,2 δισ. από το ΕΣΠΑ και από δημόσιους πόρους θα κατευθυνθούν εδώ για νέα έργα υποδομών και διαχείρισης των υδάτων. Και δίπλα τους θα υπάρχει πάντα το πλεόνασμα που θα φέρνει η εθνική οικονομική πολιτική.

Τα έργα θα σχεδιαστούν με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Έχοντας προδιαγραφές που θα ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες. Με τη συνδρομή ειδικών και βάσει των καινούργιων δεδομένων και αναγκών. Που θα υλοποιηθούν, με τη συμπόρευση όλων των φορέων και της τοπικής κοινωνίας, σε ορίζοντα τετραετίας. Λύνοντας, όμως, προβλήματα δεκαετιών», σημείωσε ο Πρωθυπουργός στις δηλώσεις του.

Μετά την επίσκεψή του στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, ο Πρωθυπουργός θα αναχωρήσει για τη Χάγη, όπου στις 18:50 (ώρα Ελλάδας) θα έχει συνάντηση με τον υπηρεσιακό Πρωθυπουργό της Ολλανδίας Mark Rutte.

Θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπειών των δύο χωρών.

