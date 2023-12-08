Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νικαίας ο αστυνομικός, που χτυπήθηκε από ναυτική φωτοβολίδα στο μηρό, κατά την διάρκεια των επεισοδίων εχθές το βράδυ, έξω από το κλειστό γυμναστήριο "Μελίνα Μερκούρη" στου Ρέντη, την ώρα που διεξαγόταν ο αγώνας βόλεϊ μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για την προημιτελική φάση του Λιγκ Καπ "Νίκος Σαμαράς".

Ο αστυνομικός μεταφέρθηκε με αιμορραγικό σοκ στο νοσοκομείο, όπου διασωληνώθηκε και αργά το βράδυ υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση.

Ο αγώνας διεκόπη οριστικά.

Βίντεο από τη στιγμή του τραυματισμού του αστυνομικού

Στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νικαίας μετέβησαν εσπευσμένα εχθές το βράδυ, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Οικονόμου, ο υφυπουργός Κώστας Κατσαφάδος και ο αρχηγός της ΕΛΑΣ, αντιστράτηγος Λάζαρος Μαυρόπουλος.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα επεισόδια ξεκίνησαν λίγο πριν από τις 22:00 το βράδυ, όταν περίπου 150 οπαδοί βγήκαν από το κλειστό και πέταξαν μολότοφ προς τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απάντησαν με την χρήση χημικών.

Στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγεται για τον εντοπισμό του δράστη, μέχρι τις 6 το πρωί, η αστυνομία είχε προχωρήσει σε 424 προσαγωγές ατόμων, τα οποία έχουν μεταφερθεί στο Αλλοδαπών.

Από το γήπεδο είχαν αποχωρήσει νωρίτερα όσες γυναίκες και παιδιά βρίσκονταν εκεί, καθώς και οι ομάδες του Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, που αγωνίζονταν την ώρα του επεισοδίου.

Πηγή: skai.gr

