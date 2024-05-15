Το νομό Αργολίδας επισκέφθηκε κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας ενόψει των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου.

Επικεφαλής του κλιμακίου ήταν ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ενώ μετείχαν ο γενικός γραμματέας Υποδομών Κωνσταντίνος Μαγουλάς, ο γενικός γραμματέας Πολιτισμού Γεώργιος Διδασκάλου, ο βουλευτής Αργολίδας Γιάννης Ανδριανός, ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ Αργολίδας Παναγιώτης Ζαχαριάς και μέλη της καθώς και στελέχη των δημοτικών τοπικών οργανώσεων του κόμματος.

Ο κ. Μαρινάκης επισκέφθηκε την αγορά του Άργους όπου συνομίλησε με καταστηματάρχες και πολίτες. Συναντήθηκε, επίσης, με τον δήμαρχο 'Αργους-Μυκηνών Γιάννη Μαλτέζο και τον Μητροπολίτη Αργολίδος κ.κ. Νεκτάριο. Ακολούθως μετέβη στο Ναύπλιο, όπου επισκέφθηκε τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου και είχε συναντήσεις με τον αντιπεριφερειάρχη Αργολίδας ,Ιωάννη Μαντζούνη και τον Δήμαρχο Ναυπλιέων, Δημήτρη Ορφανό.

Σε ομιλία του σε διευρυμένη συνεδρίαση της ΔΕΕΠ Αργολίδας, ο κ. Μαρινάκης επισήμανε:

«Αυτά τα 50 χρόνια Νέας Δημοκρατίας, τα 50 χρόνια Ελληνικής Δημοκρατίας, έτυχε να συμπέσουν με μια πάρα πολύ κρίσιμη, -εγώ θα πω σίγουρα την πιο κρίσιμη- διαδικασία ευρωεκλογών.

Το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας είναι ένα πολύ αξιόλογο ψηφοδέλτιο, όπως συμβαίνει πάντα από το 2014.

Τα δύσκολα είναι πίσω μας, ναι, ήταν πολύ δύσκολα τα χρόνια που περάσαμε, αλλά αυτό δεν δικαιολογεί κανέναν εφησυχασμό. Δεν διακυβεύεται πλέον η παρουσία της χώρας στην Ευρώπη, δεν διακυβεύεται αν θα έχουμε μια κυβέρνηση που θα οχυρώσει τα σύνορα και δεν θα γίνει η χώρα ξανά ένα ξέφραγο αμπέλι, δεν διακυβεύεται αν θα πτωχεύσουμε. Όλα όσα όμως πετύχαμε τα τελευταία χρόνια, δεν σημαίνει ότι είναι και αυτονόητα. Στις ευρωεκλογές κρίνεται αν θα μας εκπροσωπήσουν στις Βρυξέλλες αυτοί που ζητάνε να κοπούν τα λεφτά για την Ελλάδα, ή εκείνοι που φέρνουν λεφτά στην Ελλάδα. Αν θα πάνε στην Ευρώπη αυτοί οι οποίοι θέλουν μια Κοινή Αγροτική Πολιτική βλαπτική για τα συμφέροντα των αγροτών, ή αυτοί που θέλουν, όπως εμείς, μια ήπια προσαρμογή στην πράσινη μετάβαση. Αν θα πάνε αυτοί οι οποίοι θέλουν στήριξη της Ελλάδας, όπως κάνουμε ήδη, φέρνοντας πρόσθετους πόρους για την Ελλάδα, για το μεταναστευτικό και για φυσικές καταστροφές, ή θα πάνε αυτοί οι οποίοι απλά δυσφημούν την Ελλάδα.

Αυτή είναι η ουσία των ευρωεκλογών.

Τι λέει, σήμερα, η αντιπολίτευση; Ποιο είναι το πρόγραμμα της; Να πέσει ο Μητσοτάκης. Να πέσει η Κυβέρνηση. Αυτό είναι το πρόγραμμα της αντιπολίτευσης. Είναι ένα άθροισμα κομμάτων, ετερόκλητων, που ενώνονται μόνο σε ένα πράγμα. Να πέσει ο Μητσοτάκης.

Όμως, αυτή η Κυβέρνηση αξιολογείται μέρα με τη μέρα από τους Έλληνες πολίτες και θα αξιολογηθεί στο τέλος της τετραετίας, όταν θα γίνουν οι επόμενες εθνικές εκλογές, το 2027. Αναλογιστείτε, λοιπόν, τι θα γίνει αν στις 10 Ιουνίου, δεν επιβεβαιωθεί, ξανά, αδιαμφισβήτητα η σταθερότητα της χώρας. Σε κάθε μεγάλη τομή που θα πρέπει να κάνει η Κυβέρνηση, κάθε φορά που θα πρέπει να μπει η αστυνομία στα πανεπιστήμια να τα εκκενώσει από αυτούς που κάνουν καταλήψεις, όπως σήμερα στην Νομική, όταν θα θέλουμε να νομοθετήσουμε ξανά μεταρρυθμίσεις όπως τα μη κρατικά Πανεπιστήμια, την επιστολική ψήφο, το οικονομικό πρόγραμμα, που έχουμε ήδη νομοθετήσει κατά 50%, τα απογευματινά χειρουργεία, θα βγαίνουν και θα λένε "κάντε εκλογές, δεν έχετε νομιμοποίηση".

Μόνη λύση είναι να αποστομωθεί η προπαγάνδα με τον πλέον δημοκρατικό τρόπο: Ένας τρόπος υπάρχει, οι ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου. Αυτή είναι η ώρα της ευθύνης, η ώρα της πράξης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.