Μετά την εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και την ολοκλήρωση της ειδικής σήμανσης για την εκτροπή της κυκλοφορίας, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου, ξεκίνησε σήμερα η τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα λιμανάκια της Βάρκιζας.

Οι σχετικές επείγουσες εργασίες υλοποιούνται καθώς διαπιστώθηκε υποχώρηση των πρανών. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας να προχωρούν σε εργασίες λόγω επικίνδυνων πτώσεων βράχων στο οδόστρωμα και να ενισχυθεί η ασφάλεια των πολιτών και των διερχόμενων οχημάτων.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει γίνει οι εργασίες αποκατάστασης, εκτός απροόπτου, θα ολοκληρωθούν σε διάστημα 4 μηνών.

Από σήμερα 8/12/2023 θα γίνεται προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων για την εκτέλεση εργασιών επί της Λεωφ. Βάρκιζας – Σουνίου (Λεωφ. Ποσειδώνος) εντός διοικητικών ορίων του δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.

Συγκεκριμένα θα υπάρχει κατάληψη των λωρίδων στο ρεύμα προς Σούνιο και η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται στο εναπομείναν τμήμα της οδού (μία λωρίδα ανά κατεύθυνση).

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν περιλαμβάνουν:

την κατασκευή μικροπασσάλων σε πεσσοειδή κάνναβο, σε μηκοτομή έκτασης 160m.

κεφαλόδεσμο μικροπασσάλων.

Χθες Πέμπτη 7/12/2023 υπήρξε αποκλεισμός της κυκλοφορίας από την Λίμνη Βουλιαγμένης έως το «ISLAND», από 09.00 έως τις 17.00. Η κυκλοφορία των οχημάτων που κινούνταν προς Βάρκιζα-Σούνιο είχε εκτραπεί προς Βάρης – Κορωπίου και στη συνέχεια στη Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.