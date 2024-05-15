H Tότεναμ δεν μπόρεσε να ανακόψει τη φόρα της Μάντσεστερ Σίτι η οποία πέρασε από το Λονδίνο με σκορ 2-0 και μια στροφή πριν το φινάλε βαδίζει προς τον τίτλο και τη φετινή χρονιά!



Στην αναμέτρηση υπήρξαν πολλές διακυμάνσεις με τα «σπιρούνια» να χάνουν σπουδαία ευκαιρία με τον Σον στο 86' όταν μετά από λάθος του Ακάνζι, έκλεψε, πλάσαρε, αλλά νικήθηκε από τον Ορτέγκα.



Ωστόσο, νωρίτερα ήρθαν τα... πάνω κάτω στο ματς, όταν ο Χάαλαντ άνοιξε το σκορ για την ομάδα του Γκουαρντιόλα, με το τέρμα να πανηγυρίζεται από έναν οπαδό της ομάδας του Λονδίνου.



Η κίνηση αυτή ωστόσο, εξόργισε τον προπονητή της Τότεναμ, Άγγελο Ποστέκογλου, ο οποίος άκουσε την αντίδραση γύρισε και πήγε προς το μέρος του και κάτι του είπε με αρκετή ένταση πριν γυρίσει στον πάγκο.

