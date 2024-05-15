Ο Σερ Πολ ΜακΚάρτνεϊ διαθέτει προς πώληση σε δημοπρασία τις μπότες που φόρεσε στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου το 2012 για να συγκεντρώσει χρήματα για την εκστρατεία Meat Free Monday.

Οι μπότες θα πωληθούν από τον οίκο Sotheby’s έναντι 10.000 έως 15.000 λιρών Αγγλίας, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των διοργανωτών της δημοπρασίας.

«Καθώς ήρθε η ώρα να αγοράσω στον εαυτό μου ένα νέο ζευγάρι μπότες, σκέφτηκα ότι αυτός μπορεί να είναι ένας καλός τρόπος για να βοηθήσω την εκστρατεία μας Meat Free Monday να γιορτάσει την 15η επέτειό της» δήλωσε το πρώην μέλος των Beatles.

«Εγώ και οι μπότες μου έχουμε υπέροχες αναμνήσεις από εκείνη την ξεχωριστή βραδιά της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Λονδίνο. Ήταν μεγάλη η συμμετοχή σε ένα τόσο φοβερό και θεαματικό γεγονός. Κάτι που θα θυμάμαι για πάντα» τόνισε.

Paul McCartney’s boots from London 2012 Olympic opening ceremony up for auction ✨https://t.co/1HKRwwus9R — Rolling Stone UK (@RollingStoneUK) May 13, 2024

Ο Άγγλος τραγουδιστής και μουσικός ξεκίνησε τη μη κερδοσκοπική εκστρατεία με τις κόρες του Μέρι και Στέλα ΜακΚάρτνεϊ για να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να μην τρώνε κρέας μία μέρα την εβδομάδα. «Ένα γεύμα βασισμένο σε φυτικές πρώτες ύλες την εβδομάδα είναι ένας διασκεδαστικός και εύκολος τρόπος για να κάνετε κάτι καλό για τον πλανήτη και το μέλλον μας» είναι το κεντρικό μήνυμα της εκστρατείας.

Οι μπότες του Σερ Πολ ΜακΚάρτνεϊ είναι παρόμοιες με εκείνες που φορούσε όταν ήταν στους Beatles και είναι κατασκευασμένες χωρίς τη χρήση υλικών ζωικής προέλευσης από την Anello and Davide, εταιρεία που ειδικεύεται στα υποδήματα για το θέατρο.

Η δημοπρασία διοργανώνεται από τον Sotheby's στις 24 - 31 Μαΐου και θα εκτεθούν στη γκαλερί του στο Λονδίνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

