Νομοθετική πρωτοβουλία για μείωση του επιτοκίου στις ρυθμίσεις βεβαιωμένων χρεών για ένα χρόνο, θέμα που έχει αναδείξει ο ΣΚΑΪ, ανακοίνωσε μέσω του σταθμού μας και της εκπομπής Σήμερα ο Κωστής Χατζηδάκης. Το επιτόκιο για τις 12 δόσεις βρίσκεται σήμερα στο 6,68% ενώ για 24 ή 48 δόσεις στο 8,18%.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, στο 4,34% μειώνεται και παγώνει για ένα χρόνο το επιτόκιο της ρύθμισης οφειλών στην ΑΑΔΕ και στο 5,84% για περισσότερες δόσεις.

Το συγκεκριμένο επιτόκιο ήταν στο 4,12% το 2021, στο 4,09% το 2022, στο 6,43% το 2023 και έφτασε το 6,78% τον περασμένο Ιανουάριο σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος.

«Το θέμα των ρυθμίσεων των οφειλών προς την εφορία το έχουμε δει και εμείς, το έχουμε συζητήσει με την ΑΑΔΕ, και έχουμε αποφασίσει να φέρουμε ρύθμιση, έτσι ώστε για ένα χρόνο, από τώρα μέχρι το 2025, να επιστρέψουμε στο επιτόκιο της περσινής χρονιάς, που ήταν αρκετά χαμηλότερο» ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας.



«Υπάρχει μια νομοθεσία που συνδέει τις ρυθμίσεις αυτές με το εκάστοτε επιτόκιο, εξήγησε ο υπουργός. Επειδή το επιτόκιο φέτος ανέβηκε σε όλη την Ευρώπη παραπάνω, και έχει γίνει πάρα πολύ υψηλό, υπήρξε μια ρύθμιση στον ΕΦΚΑ, θα υπάρξει και ρύθμιση και στην εφορία», σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης.

Μείωση φόρων, ΕΦΚ και ασφαλιστικών εισφορών

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας παρατήρησε ακόμα ότι οι φορολογικοί συντελεστές με τη ΝΔ δεν έχουν ανέβει, έχουν πέσει πολλοί φόροι και έχοντας τους ίδιους και χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές το 2023 σημειώθηκαν 9% παραπάνω έσοδα από το 2022 γιατί η οικονομία δουλεύει, και γιατί υπήρξαν επιτυχίες και στο μέτωπο της φοροδιαφυγής. «Υπολογίζουμε ότι εισπράξαμε μισό δισεκ. ευρώ λόγω των ηλεκτρονικών συναλλαγών και των άλλων προσπαθειών. Έχουν μειωθεί 50 διαφορετικοί φόροι, του χρόνου έχουμε δεσμευτεί με βάση το πρόγραμμά μας και τις δυνατότητες της οικονομίας ότι θα μειώσουμε και άλλο τις ασφαλιστικές εισφορές... Θα μονιμοποιήσουμε την επιστροφή του ΕΚΦ στους αγρότες, και αυτά φόροι είναι».

«Αστείο το πρόγραμμα Κασσελάκη»

Ο υπουργός χαρακτήρισε δε αστείο το πρόγραμμα του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανου Κασσελάκη. «Τα υπερκέρδη που λέει ο κ. Κασσελάκης ότι θα φορολογήσει, τα φορολογήσαμε και εμείς, και στις ηλεκτρικές εταιρείες, και στα διυλιστήρια, και από εκεί δώσαμε τις ενισχύσεις για το ηλεκτρικό ρεύμα και για τα διάφορα pass κτλ. Το θέμα είναι να φορολογεί κανείς μέχρι εκεί που αντέχουν οι επιχειρήσεις. Γιατί αν δεν το αντέχουν, θα μας χαιρετήσουν. Ο κ. Κασσελάκης έχει ένα πρόγραμμα που είναι, δυστυχώς, αστείο. Προφανώς είναι αστείο. Πχ. λέει ότι ‘’θα μειώσει τους φόρους των φυσικών προσώπων κατά 30%... Πόσοι είναι οι φόροι αυτοί; 12 δισ… Τι κόστος λέει ότι θα έχουμε; 140 εκατ. Το πρόγραμμα αυτό είναι μια αστειότητα» ανέφερε ακόμα ο υπουργός Οικονομικών.

«Ο κ. Κασσελάκης ζούσε αλλού την περασμένη δεκαετία, επομένως δικαιούται να λέει ό,τι λέει για την οικονομία, δεν δικαιολογούνται οι υπόλοιποι που ήταν εδώ, που ήμασταν όλοι εδώ, που ζήσαμε την άνευ προηγουμένου κρίση της περασμένης δεκαετίας. Η χώρα έχασε πάνω από το 25% του ΑΕΠ κατά κεφαλήν. Πώς θα εξαφανιστεί το χάσμα από τη μια μέρα στην άλλη; Μόνο στα κινούμενα σχέδια αυτά τα πράγματα. Πρέπει να έχουμε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από τους άλλους, και μέχρι στιγμής τους έχουμε. Ανεβαίνει το βιοτικό επίπεδο, ήμασταν στο 62% του κοινοτικού μέσου όρου το 2020, σήμερα είμαστε στο 67%. Έχουμε τετραπλάσιους, πενταπλάσιους, ρυθμούς ανάπτυξης από το μέσο όρο της Ευρωζώνης είναι ενδεικτικό ότι πάμε στη σωστή κατεύθυνση και ότι θα συγκλίνουμε, και σιγά – σιγά πλησιάζουμε».



Η Ελλάδα, διευκρίνισε ο Κωστής Χατζηδάκης, δεν έχει μεταβληθεί σε παράδεισο με τη ΝΔ, αλλά σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ του κ. Τσίπρα και του Κασσελάκη σήμερα έχουμε κάνει βήματα μπροστά. 400.000 περίπου άνεργοι συμπολίτες μας έχουν βρει σήμερα εργασιακή προοπτική, ήταν η ανεργία στο 18% και σήμερα είναι στο 10%. Στις καταθέσεις βρήκαμε από τον ΣΥΡΙΖΑ 150 δισεκ. ευρώ στις τράπεζες και τώρα είναι περίπου 200 δισεκ. ευρώ. Τα νοικοκυριά έχουν μεγαλύτερες αποταμιεύσεις. Στους μισθούς βρήκαμε κατώτατο μισθό 650 ευρώ και έχει πάει 830. Αν βάλουμε μέσα και τον πληθωρισμό που προεξοφλείται για το 2024, σωρευτικά από το ’19 είναι 16,5 μονάδες. Η αύξηση του κατώτατου μισθού είναι 28 μονάδες.

Βάση δεδομένων για τα ανασφάλιστα ΙΧ

Για τα ανασφάλιστα ΙΧ ο υπουργός δήλωσε ότι έχουμε φέρει ένα ν/σ, υπολογίζουμε ότι είναι 500.000. «Είναι κακό (το θέμα με τα ανασφάλιστα ΙΧ), γιατί κάποιοι πονηρούληδες που δεν πληρώνουν και κάποιοι που πληρώνουν και αισθάνονται κορόιδα, το κράτος χάνει λεφτά, αλλά και αν γίνει τρακάρισμα, ο άλλος αν είναι ανασφάλιστος την πατάς κι εσύ… Ερχόμαστε τώρα και συνεννοούμαστε με το υπουργείο Μεταφορών το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και τις ασφαλιστικές εταιρείες, και κάνουμε ενιαία βάση (δεδομένων), θα γίνεται ανταλλαγή στοιχείων, θα γίνονται περιοδικοί έλεγχοι κάθε έξι μήνες. Να πάνε όλοι να ασφαλιστούν, γιατί με τη διασταύρωση θα βρεθούν, και θα υπάρχει καθεστώς ισονομίας για όλους».

Εξωδικαστικός μηχανισμός

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός για όσους έχουν κόκκινα δάνεια πάει καλά, ανακοίνωσε ακόμα ο Κωστής Χατζηδάκης. Φέτος έχουμε 25.000 αιτήσεις το πρώτο τετράμηνο για υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό, ενώ πέρυσι είχαμε 13.000, γιατί τον κάναμε οιονεί υποχρεωτικό για τους ευάλωτους το συμβιβασμό με τα funds, με τις τράπεζες τους servicers κλπ και γιατί έχουμε δώσει ένα πολύ ευνοϊκό επιτόκιο 3%.

«Ράμα και Βόρεια Μακεδονία πρέπει να έχουν ευρωπαϊκή λογική»

Σε ό,τι αφορά τις εμπρηστικές δηλώσεις του Έντι Ράμα σχολίασε ότι «εμείς είμαστε χώρα της ΕΕ, εκείνοι δεν είναι... Ο δρόμος τους περνάει από την Αθήνα. «Το ίδιο ισχύει και για τα Σκόπια. Δεν χρειάζεται ηττοπαθής αντιμετώπιση, χρειάζεται παραπάνω αυτοπεποίθηση, και συναίσθηση της ισορροπίας των δυνάμεων… Δεν θα έλεγα το ίδιο για την Τουρκία, που είναι άλλης κλίμακας θέμα».



«Αν θέλουν να έχουν ευρωπαϊκή προοπτική πρέπει να έχουν και ευρωπαϊκή λογική. Πιστεύω νωρίτερα ή αργότερα, και οι μεν και οι δε θα καταλάβουν ακόμα περισσότερο ότι τους συμφέρει να έχουν φιλικές σχέσεις με την Αθήνα» διεμήνυσε ο υπουργός Οικονομικών.

Πηγή: skai.gr

