H εισαγγελία του Αρείου Πάγου εποπτεύει τις έρευνες για τη θανάτωση αρκούδων

Η αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αναστασία Μασούρα, η οποία είναι αρμόδια για την προστασία των ζώων, εκτός από την παραγγελία που έχει δώσει για τη κακοποίηση του σκύλου Όλιβερ στην Αράχοβα (συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών), εποπτεύει και τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών της εν ψυχρώ δολοφονίας αρκούδας με τα δύο μωρά της στη Βόρειο Ελλάδα.

Ειδικότερα, ανάμεσα στην Πλαγιά Κόνιτσας και το Επταχώρι Καστοριάς, στο 106ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Ιωαννίνων-Κοζάνης, άγνωστοι πυροβόλησαν πρώτα τη μαμά-αρκούδα και μετά τα δύο μικρά που ακόμα θήλαζαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

