Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός κινούνται σε ρυθμούς Final Four αφού υπάρχει διπλή ελληνική εκπροσώπηση μετά από 12 χρόνια.
Ωστόσο τα playoffs του ελληνικού πρωταθλήματος ξεκινάνε από σήμερα (15/5) με τους προπονητές να παίρνουν κάποιες αποφάσεις.
Ο Εργκίν Αταμάν θα εμπιστευτεί το υπάρχον ρόστερ χωρίς κάποια προσθήκη αφού η προθεσμία έληξε. Από την άλλη, ο Γιώργος Μπαρτζώκας έπρεπε να «κόψει» ακόμα έναν ξένο από ρόστερ του μαζί με τους Μπραζντέικις και Σίκμα.
