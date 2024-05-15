Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Πώς η επιλογή Μπαρτζώκα επηρεάζει τις σκέψεις του Αταμάν

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού «έκοψε» τον Μόουζες Ράιτ από τα playoffs με τους δύο «αιώνιους» να είναι το πιθανότερο να συναντηθούν στους τελικούς

παοπαντου

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός κινούνται σε ρυθμούς Final Four αφού υπάρχει διπλή ελληνική εκπροσώπηση μετά από 12 χρόνια.

Ωστόσο τα playoffs του ελληνικού πρωταθλήματος ξεκινάνε από σήμερα (15/5) με τους προπονητές να παίρνουν κάποιες αποφάσεις.

Ο Εργκίν Αταμάν θα εμπιστευτεί το υπάρχον ρόστερ χωρίς κάποια προσθήκη αφού η προθεσμία έληξε. Από την άλλη, ο Γιώργος Μπαρτζώκας έπρεπε να «κόψει» ακόμα έναν ξένο από ρόστερ του μαζί με τους Μπραζντέικις και Σίκμα.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

TAGS: Παναθηναϊκός
