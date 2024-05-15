Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός κινούνται σε ρυθμούς Final Four αφού υπάρχει διπλή ελληνική εκπροσώπηση μετά από 12 χρόνια.

Ωστόσο τα playoffs του ελληνικού πρωταθλήματος ξεκινάνε από σήμερα (15/5) με τους προπονητές να παίρνουν κάποιες αποφάσεις.

Ο Εργκίν Αταμάν θα εμπιστευτεί το υπάρχον ρόστερ χωρίς κάποια προσθήκη αφού η προθεσμία έληξε. Από την άλλη, ο Γιώργος Μπαρτζώκας έπρεπε να «κόψει» ακόμα έναν ξένο από ρόστερ του μαζί με τους Μπραζντέικις και Σίκμα.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.