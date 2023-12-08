Λογαριασμός
Σαλαμίνα: Θλίψη και οργή στην κηδεία της 43χρονης που δολοφόνησε ο 71χρονος - Δείτε φωτογραφίες

Πλήθος κόσμου κατέκλυσε το ναό για να πουν το τελευταίο αντίο στην άτυχη γυναίκα

Κηδεία Σαλαμίνα

Η τελευταία πράξη του δράματος γράφτηκε στις 12:00 το μεσημέρι σήμερα στον Ιερό Ναό Εισοδίων Θεοτόκου στην Σαλαμίνα, όπου φίλοι και συγγενείς είπαν το τελευταίο αντίο στην 43χρονη που δολοφονήθηκε από τον ίδιο το σύντροφό της. 

Πλήθος κόσμου κατέκλυσε το ναό για να πουν το τελευταίο αντίο στην άτυχη γυναίκα. Τραγική φιγούρα η μητέρα της 43χρονης που δεν μπορούσε να πιστέψει ότι αποχαιρετά την κόρη της που έφυγε με τέτοιο τρόπο από τη ζωή. 

Υπενθυμίζεται ότι την ίδια ώρα ο 71χρονος καθ΄ ομολογία δολοφόνος της 43χρονης γυναίκας από τη Σαλαμίνα βρίσκεται από τις 11 το πρωί στον ανακριτή Πειραιά. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Σαλαμίνα γυναικοκτονία Κηδεία
