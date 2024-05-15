Λογαριασμός
«Sports Illustrated»: Kate Upton, Chrissy Teigen και άλλες διάσημες ποζάρουν στο επετειακό του τεύχος

Η Chrissy Teigen, η Gayle King και η Hunter McGrady είναι τα νέα κορίτσια του φετινού εξωφύλλου

«Sports Illustrated»

Η Kate Upton είναι ιδιαίτερα σέξι στη νέα φωτογράφιση για το εξώφυλλο του «Sports Illustrated Swimsuit» για το 2024. Το «Sports Illustrated», το οποίο γιορτάζει την 60ή επέτειό του, παρουσιάζει επτά εξώφυλλα, τα οποία θα κυκλοφορήσουν στα περίπτερα στις 17 Μαΐου. 

«Sports Illustrated»

«Είναι τόσο μεγάλη τιμή», δήλωσε η Upton στο περιοδικό «People». «Το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε είναι ότι οι γυναίκες στηρίζουμε η μία την άλλη, ακόμη κι αν έχουμε διαφορετική άποψη ή διαφορετικό σωματότυπο». 

«Sports Illustrated»

«Κάθε χρόνο αισθάνομαι όλο και πιο σίγουρη για το ποια είμαι και τι προσφέρω», δήλωσε η McGrady στο «Fox News» πριν από τα αποκαλυπτήρια του εξωφύλλου. «Και όταν φωτογραφήθηκα για πρώτη φορά για το Sports Illustrated το 2016, ήμουν τόσο νέα. Δεν είχα ιδέα για τις ευκαιρίες που θα μου έδινε», σημείωσε η McGrady. 

«Sports Illustrated»

Και τα επτά εξώφυλλα δημιουργήθηκαν από τον διάσημο φωτογράφο Yu Tsai. «Τα τελευταία 60 χρόνια έχουμε καταρρίψει τα στερεότυπα, έχουμε αγκαλιάσει τη διαφορετικότητα και έχουμε υπερασπιστεί τη συμμετοχικότητα», ανέφερε το περιοδικό. 

«Ενώ το φετινό τεύχος είναι ένας φόρος τιμής στο πρόσφατο παρελθόν, είναι επίσης μια υπενθύμιση της δουλειάς που πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε. Πρέπει να υπενθυμίζουμε στις γυναίκες να αμφισβητούν το status quo, να γιορτάζουν τη δύναμη και την αυτοπεποίθηση και να εμπνέουν τους γύρω μας να αγκαλιάζουν τη μοναδικότητά τους και να ακολουθούν άφοβα τα πάθη τους».  

