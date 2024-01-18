Προθεσμία να απολογηθεί την Δευτέρα 22 Ιανουαρίου ζήτησε και πήρε ο 50χρονος που συνελήφθη σήμερα στο Μεσολόγγι, για την υπόθεση εξαφάνισης ενός 31χρονου, σε εκτέλεση εντάλματος του ανακριτή Μεσολογγίου, με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με δόλο. Πρόκεται για τον 50χρονο κρεοπώλη, τον τελευταίο άνθρωπο που φέρεται να συναντήθηκε με τον 31χρονο.

Ο 50χρονος οδηγήθηκε κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας από την Αστυνομική Διεύθυνση Αιτωλίας στο δικαστικό μέγαρο Μεσολογγίου, ενώ συγγενείς και φίλοι του 31χρονου, οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κτίριο της Αστυνομίας, ζητούσαν να μάθουν που είναι ο 31χρονος.

Ο κατηγορούμενος θα παραμείνει κρατούμενος στην Αστυνομία μέχρι την απολογία του, ενώ εξακολουθεί να αρνείται την εμπλοκή του με την υπόθεση.

Σε δηλώσεις που έκανε η αδελφή του 31χρονου λίγο πριν οδηγηθεί ο 50χρονος στον ανακριτή, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «η σύλληψη του 50χρονου είναι μια δικαίωση, διότι τελικά αποδείχθηκε ότι αυτός εμπλέκεται με την εξαφάνιση του αδερφού μου, αλλά όπως λέω πάντα, εμάς το κύριο θέμα που μας απασχολεί είναι να δούμε που είναι ο αδελφός μου». Επίσης, ανέφερε ότι «ο 50χρονος δεν έχει μιλήσει μέχρι τώρα και δεν ξέρουμε αν θα το κάνει ποτέ, οπότε το να πάει στη φυλακή εμάς δεν μας λέει τίποτα, αν δεν βρεθεί ο αδελφός μου». Σε άλλο σημείο των δηλώσεών της, η αδελφή του 31χρονου είπε ότι «εφ΄ όσον η Δικαιοσύνη έκρινε ότι ο 50χρονος εμπλέκεται στην εξαφάνιση του αδελφού μου κάτι έχουν δει» και προσέθεσε: «Ας πει πού είναι ο αδελφός μου. Γιατί να το κρατάει μυστικό, ενώ υπάρχει ήδη κατηγορία εναντίον του». Ακόμη η αδελφή του 31χρονου δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο, «να εμπλέκεται και άλλο άτομο στην υπόθεση».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του 50χρονου και το ένταλμα σύλληψης που ακολούθησε, βασίστηκε στις αντιφάσεις που υπέπεσε ο κατηγορούμενος κατά την διάρκεια των καταθέσεων που έδωσε στην Αστυνομία, σχετικά με τις κινήσεις του το βράδυ της 4ης Ιανουαρίου, οπότε και χάθηκαν τα ίχνη του 31χρονου, μετά τη συνάντησή τους.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση έχουν συλλέξει στοιχεία τόσο από κάμερες που λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή των πρώην ΤΕΙ Μεσολογγίου, όσο και από κινητά τηλέφωνα, ενώ εξετάζονται και οι οικονομικές συναλλαγές που είχε ο 31χρονος με τον 50χρονο.

Στο πλαίσιο πάντα των ερευνών κλήθηκαν τέσσερα άτομα στην Αστυνομία για να καταθέσουν, όσα πιθανώς γνωρίζουν για την υπόθεση.

Στο μεταξύ, χωρίς αποτέλεσμα παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 31χρονου, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το βράδυ της 4ης Ιανουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

