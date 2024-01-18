Τρεις άνδρες και μια γυναίκα έχουν κληθεί να καταθέσουν αυτή την ώρα στην Ασφάλεια Μεσολογγίου για την υπόθεση του 31χρονου αγνοούμενου, σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.News.

Ανάμεσα τους ο φίλος του κρεοπώλη, που δίνει συμπληρωματική κατάθεση. Το στίγμα του τηλεφώνου του 36χρονου έχει εντοπιστεί στην περιοχή που εξαφανίστηκε ο νεαρός άνδρας. Μάλιστα ο ίδιος είχε διαγράψει συνομιλίες του με τον 50χρονο.

Νωρίτερα συνελήφθη ο κρεοπώλης, ο οποίος είναι ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση του Μπάμπη.

H Εισαγγελέας Μεσολογγίου άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος του 50χρονου για ανθρωποκτονία από δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Η δίωξη ασκήθηκε με βάση την προανάκριση της αστυνομίας.

Ο 50χρονος τόσο στην πρώτη κατάθεσή του όσο και στη συμπληρωματική έπεσε σε πολλές αντιφάσεις. Παράλληλα το οπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας σε αυτοκινητοδρόμους της περιοχής ερχόταν σε αντίθεση με τα όσα ισχυρίζονταν ο 50χρονος άνδρας για τη διαδρομή που ακολούθησε το μοιραίο βράδυ της 4ης Ιανουαρίου.

Από το βράδυ της Τετάρτης και για περισσότερες από 11 ώρες βρέθηκε ενώπιoν των αστυνομικών της ασφάλειας του Μεσολογγίου και κατέθετε.

Την ίδια ώρα οι αδερφές του και συγγενείς του 31χρονου που αγνοείται από τις 4 Ιανουαρίου βρέθηκαν έξω από το κτίριο της ασφάλειας Μεσολογγίου και φώναζαν «που είναι ο Μπάμπης».

