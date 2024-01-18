Ο Δήμος Βριλησσίων συλλέγει βιβλία για το Παλαιοβιβλιοπωλείο των Αστέγων

Πριν από λίγες ημέρες αίσθηση, αλλά και αγανάκτηση, είχε προκαλέσει η είδηση πως εκλάπησαν περί τα 8.000 βιβλία από το Παλαιοβιβλιοπωλείο των Αστέγων.

Η είδηση αυτή προκάλεσε την ευαισθητοποίηση της δημοτικής Αρχής των Βριλησσίων, η οποία αποφάσισε να προχωρήσει σε δράση συγκέντρωσης βιβλίων και στη συνέχεια να τα προσφέρει στο Παλαιοβιβλιοπωλείο των Αστέγων.

Στο πλαίσιο αυτό, η αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής και Πρωτοβάθμιας Υγείας του Δήμου, προχωρά στην οργάνωση της συγκέντρωσης ελληνικών και ξενόγλωσσων βιβλίων, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 22/1 έως και την Παρασκευή 26/1 (10:00-13:00) στον χώρο της αντιδημαρχίας, στη λεωφ. Πεντέλης 62.

«Πριν από λίγες ημέρες άγνωστοι έκλεψαν περίπου 8.000 βιβλία από το Παλαιοβιβλιοπωλείο των Αστέγων, δημιουργώντας σοβαρό πρόβλημα σε μια δομή που συντηρεί συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Καλούμε τους συμπολίτες μας να προσφέρουν βιβλία που αφορούν στην ελληνική και ξενόγλωσση λογοτεχνία, την εκπαίδευση, το θέατρο, τον πολιτισμό, την ποίηση κ.ά., προκειμένου να στηριχθούν άστεγοι συμπολίτες μας», αναφέρει μεταξύ άλλων η σχετική ανακοίνωση.

Όσα βιβλία συγκεντρωθούν, θα παραδοθούν στο Παλαιοβιβλιοπωλείο των Αστέγων το Σάββατο 27 Ιανουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.