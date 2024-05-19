Ανδρουλάκης: «Επιστολή-επικοινωνιακό σωσίβιο στην Φον Ντερ Λάιεν και ομολογία της αποτυχίας του κ. Μητσοτάκη»

Ως κωμωδία με τίτλο "Επιστολή στη Φον ντερ Λάιεν"» χαρακτήρισε δηκτικά ,μιλώντας απόψε στη Βέροια, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, την ανακοίνωση του Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με την επιστολή που επίκειται να στείλει στην Πρόεδρο της Κομισιόν για την ακρίβεια.

«Τον Ιούνιο στην πρώτη του συνέντευξη, όταν είχε εκλεγεί πρωθυπουργός με 41% ο κ. Μητσοτάκης, είπε ότι δεν θα επιτρέψει η Ελλάδα να γίνει η μπανανία των πολυεθνικών που κερδοσκοπούν στην πλάτη του ελληνικού λαού. Και σήμερα αποδέχεται ότι είναι μπανανία; Αποδέχεται ότι είναι ανίκανος να ποδηγετήσει τα ισχυρά οικονομικά συμφέροντα, στέλνοντας επιστολή - επικοινωνιακό σωσίβιο στην κα. Φον ντερ Λάιεν» ανέφερε συγκεκριμένα ο κ. Ανδρουλάκης και πρόσθεσε: «Η ευθύνη των ελέγχων, των προστίμων και της κανονικοποίησης της αγοράς για να σταματήσει ο πληθωρισμός της κερδοσκοπίας των ολιγαρχών, είναι στα χέρια της ελληνικής κυβέρνησης. Αν δεν μπορούν, υπάρχει δρόμος: ΠΑΣΟΚ - Δημοκρατική Παράταξη, γιατί και θέλουμε και μπορούμε να συγκρουστούμε με αυτά τα συμφέροντα που χαϊδεύει εδώ και χρόνια ο κ. Μητσοτάκης».

Ο κ. Ανδρουλάκης επικαλέστηκε τη διαπίστωση της Τράπεζας της Ελλάδας για την ύπαρξη ολιγοπωλίων στην ενέργεια, στα τρόφιμα και στην ιδιωτική υγεία.

«Το 76% των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα είναι δύο οικονομικά συμφέροντα. Ολιγοπώλιο και στην υγεία. Και άντε με τα μνημόνια δεν υπήρχε δημοσιονομικός χώρος. Είχαμε μια πολύ δύσκολη κατάσταση με μεγάλες περικοπές. Τώρα, όμως, έχουμε το Ταμείο Ανάκαμψης που έγινε για την πανδημία. Τι έκανε ο κ. Μητσοτάκης για το ΕΣΥ; Δίκτυο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας; Μόνιμους γιατρούς; Ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα κι ανθυγιεινά όπως υπόσχονταν και τους κορόιδευαν; Ποιες ήταν οι μεγάλες κυβερνητικές παρεμβάσεις στην υγεία; Ο λαός μας πληρώνει από την τσέπη του τις υψηλότερες δαπάνες για την υγεία του στην ευρωζώνη και τις δεύτερες στην Ευρώπη των 27, μας ξεπερνά μόνο η Βουλγαρία. Ήμασταν τρίτοι, γίναμε δεύτεροι και να είστε σίγουροι πως με πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη θα γίνουμε υπερπρωταθλητές στο κόστος υγείας σε όλη την Ευρώπη των 27. Γιατί πολύ απλά δεν πιστεύουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας» σημείωσε.

«Πέντε φορές καταθέσαμε τροπολογία για τα βαρέα κι ανθυγιεινά, αλλά δεν τη δέχτηκε η Νέα Δημοκρατία. Καταθέσαμε πρόταση που αφορά στο δημογραφικό, για τις γυναίκες - ελεύθερες επαγγελματίες και αγρότισσες που δεν είχαν ένα δυνατό επίδομα μητρότητας. Το καταψήφισαν. Το έφεραν και το υλοποίησαν πριν από μερικές εβδομάδες», σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ .

Ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ έχει για όλα τα θέματα πρόταση , γιατί, όπως είπε , «φιλοδοξώ η σχέση εμπιστοσύνης που χτίζουμε με τον ελληνικό λαό να μην είναι ad hoc, να είναι μόνιμη σχέση εμπιστοσύνης. Ο λαός θέλει λύσεις και η νίκη του ΠΑΣΟΚ στις 9 Ιουνίου σημαίνει ευημερία του ελληνικού λαού, στήριξη των νέων ανθρώπων, προοπτική κι ελπίδα για όλους. Δεν θέλουμε την Ελλάδα των pass. Θέλουμε την Ελλάδα των θεσμικών παρεμβάσεων. Όταν προτείνουμε θεσμικές παρεμβάσεις, μιλάμε για το νέο ΕΚΑΣ για να είναι σε δεινή κατάσταση 350.000 χαμηλοσυνταξιούχοι», επισήμανε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Οι πολιτικές που προτείνουμε, είναι πολιτικές που έχουν αξιολογηθεί σε άλλα κράτη. Γι' αυτό, λοιπόν, αρνούνται το debate. Ο ένας δεν ξέρει τα θέματα. Ο άλλος τα ξέρει, αλλά τι να πει; Ότι πήρε 41% και μέσα σε έναν χρόνο είχαμε τεράστιες καταστροφές από την κλιματική αλλαγή - καταστράφηκε ο Έβρος, η Θεσσαλία, η Ρόδος - ακρίβεια, σκάνδαλα, υποκλοπές, Τέμπη, συγκάλυψη; Πώς θα έρθει στο debate ο κ. Μητσοτάκης; Τι να πει στον ελληνικό λαό; Ότι θα στείλει επιστολή στην κα. Φον ντερ Λάιεν και για την υγεία; Και για την παιδεία; Και για τα Τέμπη; Και για τις υποκλοπές;» αναρωτήθηκε δηκτικά ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

«Επειδή, λοιπόν, σε όλα αυτά η απάντηση είναι ‘'41%'', στις 9 Ιουνίου να αποδοκιμάσουμε την αλαζονεία του 41%. Όταν ένας πρωθυπουργός σας λέει "ξαναψηφίστε με στις ευρωεκλογές, γιατί υπάρχει κίνδυνος αστάθειας", ενώ έχει 121 έδρες περισσότερες από το δεύτερο κόμμα, μάλλον έχει καβαλήσει, φίλες και φίλοι, τεράστιο καλάμι. Με την ψήφο σας ας ξεκαβαλήσει το καλάμι της αλαζονείας ο κ. Μητσοτάκης που έχει το θράσος να εκβιάζει με αστάθεια τον ελληνικό λαό» σχολίασε ως προς το δίλημμα σταθερότητας που επιστρατεύει η Νέα Δημοκρατία.

«Ας αξιολογήσει ο καθένας τι έχει συμβεί αυτά τα δέκα χρόνια, που περιμέναμε να φύγουμε από τα μνημόνια και να έχουμε καλύτερες ημέρες. Ζούμε μια από τα ίδια: Πελατειακό κράτος, αλαζονεία, διαφθορά, ατιμωρησία. Ό,τι μας οδήγησε στα μνημόνια είναι ακόμη εδώ, δείχνοντας ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος είναι αμετανόητο και δεν υπηρετούν το εθνικό και δημόσιο συμφέρον. Κι έχουμε χρέος, κι εσείς και εμείς και όλοι μας, τις τρεις επόμενες εβδομάδες να δώσουμε αγώνα, χωριό - χωριό, σπίτι - σπίτι, σε κάθε εργασιακό χώρο για να δυναμώσουμε τη δημοκρατική παράταξη. Αυτή η παράταξη θα είναι το λιμάνι της ελπίδας, της αγωνίας και της προοπτικής για το σύνολο του ελληνικού λαού» κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης.

Αναφερόμενος στα εθνικά θέματα ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε: «Όταν ο κ. Μητσοτάκης ενέταξε τον κ. Μπελέρη στο ψηφοδέλτιό του, βγήκα με θάρρος και είπα ότι είναι λάθος. Και είναι λάθος, γιατί δεν μπορεί να κομματικοποιείς ένα εθνικό ζήτημα όπως είναι η προστασία της ελληνικής εθνικής μειονότητας της Βορείου Ηπείρου. Τον Μπελέρη η μειονότητα τον θέλει δήμαρχο, κύριε Μητσοτάκη, και όχι εργαλείο για να αντιμετωπίσετε τις διαρροές των ψηφοφόρων σας προς την ακροδεξιά, όπως ομολογούσαν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα; Ήρθε ο κ.Ράμα στην Αθήνα. Αλυτρωτισμοί, προκλήσεις. Βγαίνουν ο Πύρρος Δήμας, ο γιος του Μπελέρη και λένε πως ήρθε για να προκαλέσει την ελληνική εθνική μειονότητα της Βορείου Ηπείρου. Και απαντά η κυβέρνηση: "ουδέν σχόλιο, ιδιωτική επίσκεψη". Είναι αυτό σοβαρή διπλωματία;

Ή είναι σοβαρή διπλωματία πριν έναν μήνα να φέρνει ψήφισμα η κα Μπακογιάννη για να ενταχθεί το Κόσοβο στο Συμβούλιο της Ευρώπης και την ίδια ώρα στην Αθήνα ο κ. Γεραπετρίτης να λέει ότι διαφωνεί; Είναι αυτή σοβαρή διπλωματία για τα Δυτικά Βαλκάνια;

Ή μήπως είναι σοβαρή διπλωματία το αυτογκόλ από τα αποδυτήρια του ΣΥΡΙΖΑ; Να λέει να φέρουμε τώρα τα πρωτόκολλα προς ψήφιση, την ώρα που η πρόεδρος - η κάτοχος του ανώτατου αξιώματος της γειτονικής χώρας-, λέει: "ποια Βόρεια Μακεδονία; Μακεδονία". Τώρα είναι το momentum για τον κ. Κασσελάκη; Δηλαδή να τη δικαιώσουμε κιόλας».

Ο κ. Ανδρουλάκης στηλίτευσε την κυβερνητική αδράνεια απέναντι στη διακηρυγμένη από το 2020 πρόθεση του Τούρκου Προέδρου να μετατρέψει σε τζαμί τη Μονή της Χώρας. «Δεν είναι μόνο ελληνικό θέμα η προστασία της παγκόσμιας κληρονομιάς. Είναι παγκόσμιο θέμα. Ακόμα και σήμερα η Τουρκία θεωρείται υπό ένταξη χώρα. Ποιες ήταν παρεμβάσεις της κυβέρνησης μετά τις ζημιές που υπέστη η Αγία Σοφία; Και κάτι ακόμη. Οι επισκέπτες της Αγίας Σοφίας και της Μονής της Χώρας, θα μπορούν να δουν τα ψηφιδωτά; Όχι, βέβαια. Όλα αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να είναι πρώτη προτεραιότητα και όχι να μπαίνουν κάτω από το χαλάκι, γιατί είναι δύσκολα για κάποιους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

