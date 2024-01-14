Συνεχίζονται οι έρευνες στην ευρύτερη περιοχή του Μεσολογγίου προκειμένου να εντοπιστεί ο 31χρονος από το Μεσολόγγι, ο οποίος αγνοείται τις τελευταίες δέκα ημέρες.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα tempo24.news, τις επόμενες ημέρες, αν όχι ώρες, αναμένονται εξελίξεις στην υπόθεση της εξαφάνισης του 31χρονου Μπάμπη καθώς οι έρευνες επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες περιοχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην έρευνα συμμετέχουν επίσης ομάδες εθελοντών με εκπαιδευμένα σκυλιά και drone από την Αθήνα.

Χθες, Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2024, οι έρευνες για τον εντοπισμό του 31χρονου από το Μεσολόγγι, συνεχίστηκαν κάτω από το νερό.

Συγκεκριμένα εκπαιδευμένοι δύτες βούτηξαν στη λιμνοθάλασσα, αλλά και σε σημεία που δεν μπορούν να προσεγγίσουν οι δυνάμεις διάσωσης προκειμένου να εντοπίσουν ίχνη.

Ιδιώτης δύτης, μετά από εντολή της οικογένειας σε συνεργασία με τις Αρχές, ερεύνησε την βαλτώδη περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο καθώς όλες οι ενδείξεις οδηγούν τις Αρχές στην συγκεκριμένη περιοχή.

«Σίγουρα παίζουν ρόλο και οι καιρικές συνθήκες αλλά είναι τέτοια η περιοχή που πάλι θα ήταν δύσκολο. Είναι όλο βούρκος και θολώνει πολύ. Θα συνεχίσουμε τις έρευνες», δήλωσε ο δύτης, Τσίκνιας Ιωάννης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.