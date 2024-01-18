Για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του 31χρονου Μπάμπη Κούτσικου συνελήφθη πριν από λίγο στο Μεσολόγγι ο 50χρονος κρεοπώλης. Λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι, ο κατηγορούμενος προσήχθη ενώπιον του εισαγγελέα και ακολούθως οδηγήθηκε στον ανακριτή, παίρνοντας προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα.

Ο 50χρονος είχε προσαχθεί χθες βράδυ για συμπληρωματική κατάθεση και ο εισαγγελέας ζήτησε τη σύλληψή του με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ ο κρεοπώλης ήταν στην αστυνομική διεύθυνση Αιτωλίας.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του Σκάι, Χρήστος Στρατουλάκος, η αστυνομία φέρεται να έχει εντοπίσει πολύ σοβαρά στοιχεία που «δένουν» την υπόθεση και δεν αποκλείεται να προχωρήσει σε νέες προσαγωγές ακόμη και εντός της ημέρας. Οι ίδιες πληροφορίες ανεβάζουν τον αριθμό των υπό προσαγωγή στα 4 άτομα.

Υπενθυμίζεται ότι για αρκετές ώρες 51χρονος δεν λύγιζε και υποστήριζε ότι δεν έχει καμία σχέση με την εξαφάνιση του Μπάμπη.

Οι συγγενείς του αγνοούμενου παρέμεναν όλη τη νύχτα έξω από το αστυνομικό τμήμα Μεσολογγίου όπου 51χρονος έδινε συμπληρωματική κατάθεση καθώς ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που είδε τον αγνοούμενο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.