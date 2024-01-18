«Η χρηματοδότηση που δίνεται φέτος για το δημόσιο πανεπιστήμιο είναι πολύ μεγάλη και ξεπερνά το ένα δισ. ευρώ», τόνισε χαρακτηριστικά, ο υπουργός Παιδείας, Κυριάκος Πιερρακάκης, χαρακτηρίζοντας «ανακριβείς, φανταστικά σενάρια και fake news», τις κατηγορίες κατά της κυβέρνησης για υποχρηματοδότηση, υποβάθμιση και απαξίωση των δημόσιων ΑΕΙ, με στόχο την ενίσχυση της ιδιωτικής εκπαίδευσης.

Κατά την συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, του νομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας, για την «ενίσχυση και αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης», ο κ. Πιερρακάκης υπεραμύνθηκε των νέων νομοθετικών πρωτοβουλιών που προωθεί η κυβέρνηση, τονίζοντας ότι η παρούσα μεταρρύθμιση είναι μια πρώτη από πολλές άλλες που θα ακολουθήσουν.

«Το πλαίσιο, συνολικά, της μεταρρύθμισης που πρέπει να γίνει στην παιδεία, πρέπει να ακουμπήσει τα πάντα και για αυτό θέλουμε να δώσουμε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση και πρόσθετο βάρος στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση μέσω του νομοσχεδίου που φέρνουμε σήμερα. Είναι μα ευκαιρία που σαν χώρα οφείλουμε να αξιοποιήσουμε», είπε ο υπουργός Παιδείας.

Ταυτόχρονα, επιτέθηκε σε όσους αντιδρούν και διαμαρτύρονται για τις αλλαγές στην ανώτατη εκπαίδευση, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Έχουν ακουστεί τις τελευταίες μέρες πολλές ανακρίβειες, πολλά φαντασιακά σενάρια και ανάμεσα τους υπάρχει ένα, ότι δήθεν μειώνουμε την χρηματοδότηση στα δημόσια πανεπιστήμια με στόχο κάποια φαντασιακή υποβάθμιση.

Αυτό προφανώς δεν ισχύει και δεν το λέει κανένα μέλος της κυβέρνησης αλλά το λένε οι αριθμοί από μόνοι τους.

Το 2018 η χρηματοδότηση, μέσω του τακτικού προϋπολογισμού των δημοσίων πανεπιστημίων στην Ελλάδα, ήταν 92 εκατ. ευρώ.

Πέρσι, ξεπέρασε τα 133 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 41 εκατ. ευρώ. Άρα, κάθε χρόνο από το 2018 και μετά, η δημόσια χρηματοδότηση αυξάνεται, ενώ από το 2015-2018 κάθε χρόνο μειωνόταν».

Ο κ. Πιερρακάκης συνέχισε: «Να πω ότι αυτή η χρηματοδότηση δεν συναρτάται πάντοτε από τη συνθήκη της βούλησης μας αλλά από τις δημοσιονομικές συνθήκες και αυτό το γνωρίζει καλά όποιος κυβερνά αυτό τον τόπο.

Επίσης γνωρίζουμε ότι πέρα από τον τακτικό προϋπολογισμό, υπάρχουνε και άλλα πρόσθετα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης ενώ υπάρχουν και τα ΣΔΙΤ».

Όπως υπογράμμισε ο κ. Πιερρακάκης, «από το Ταμείο Ανάκαμψης, ειδικά τώρα ενδεικτικά αναφέρω ότι τα δημόσια πανεπιστήμια θα λάβουν επιπροσθέτως 113 εκατ. ευρώ για αγορά ερευνητικού εξοπλισμού και ενίσχυση καινοτομικής δραστηριότητας».

«Είναι σαν ένα δεύτερο τακτικό προϋπολογισμό στοχευμένο στην έρευνα, και βέβαια πρόσθετα κονδύλια από το ΕΣΠΑ της τάξεως των 300 εκατ. ευρώ, και περίπου 700 εκατ. σε ΣΔΙΤ για εθνικές εστίες. Αν κανείς τα αθροίσει αυτά, η χρηματοδότηση που δίνεται στο δημόσιο πανεπιστήμιο είναι πολύ μεγάλη και ξεπερνά το ένα δισ. ευρώ», τόνισε ο υπουργός Παιδείας και συμπλήρωσε:

«Πρέπει να αυξηθεί περαιτέρω; Καθέτως ναι. Δεν διαφωνήσει κανείς σε αυτή τη αίθουσα με αυτό, αλλά από κει και πέρα, το να λέμε ότι υπάρχει υποβάθμιση της χρηματοδότησης τους, όταν η χρηματοδότηση αυξάνεται συστηματικά, δεν είναι τίποτα άλλο παρά fake news».

«Χρειάζεται να θέσουμε τη χώρα σε κίνηση. Διάλογος θα υπάρξει. Αυτό όμως που θα υπάρξει ακόμα περισσότερο θα είναι ορμή, ταχύτητα, μεταρρυθμιστική φορά και διάθεση για πολύ μεγάλες αλλαγές», κατέληξε ο κ. Πιερρακάκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

