Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη του 31χρονου Μπάμπη, την ώρα που drones, ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, ακόμα και δύτες συμμετέχουν στις πολυήμερες επιχειρήσεις για τον εντοπισμό του, στην περιοχή του αεροδρομίου στο Μεσολόγγι.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών συνεχίζει να βρίσκεται ο 50χρονος κρεοπώλης, που ήταν ο τελευταίος που είδε ζωντανό τον 31χρονο ενώ ένα νέο στοιχείο έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, αν και ο 50χρονος έχει εξαφανίσει του έντονους διάλογους που είχε με τον 31χρονο, φαίνεται πως εκείνος ήταν που κάλεσε τον Μπάμπη το μοιραίο βράδυ στο τηλέφωνο και όχι ο αγνοούμενος.

«Μπορεί να μη βρεθεί ποτέ η σορός»

Ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης μίλησε στο Mega για την εξέλιξη της έρευνας εντοπισμού του 31χρονου Μπάμπη. "Είναι μια ιδιαίτερη περιοχή γεωλογικά. Το αντλιοστάσιο ερευνήθηκε από μεγάλη ομάδα. Μια σορός, στατιστικά, όσο και αν ερευνηθεί το σημείο, μπορεί να βρεθεί και τυχαία, έχοντας μελετήσει και την υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Ο άνθρωπος που είναι στο "κάδρο” τα γνώριζε πολύ καλά γιατί είναι άνθρωπος της περιοχής. Συνεχίζονται οι έρευνες. Έχει ενεργοποιηθεί ο κυνηγετικός σύλλογος Αγρινίου και η ομοσπονδιακή θηροφυλακή και θα πάρουν μέρος στις έρευνες", είπε αρχικά.

"Για να μην έχουμε μια νέα υπόθεση Άλεξ στη Βέροια, μπορεί να μη βρεθεί ποτέ η σορός. Υπάρχει μια ατμόσφαιρα που μας λέει ότι μπορεί να υπάρχει 2ο αυτοκίνητο και άτομο. Αν υπάρχει 2ο αυτοκίνητο, ο Μπάμπης μπορεί να βρίσκεται εκτός της περιοχής ερευνών – εκεί σταματά και το σήμα του τηλέφωνου του Μπάμπη", συμπλήρωσε o ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης.

"Γίνεται μια έρευνα για να δούμε στο συγκεκριμένο σημείο, συγκεκριμένη ώρα που ήταν εκεί ο κρεοπώλης, τι τηλέφωνα υπάρχουν στις κεραίες και τι σχέση έχουν με τον κρεοπώλη", συνέχισε κλείνοντας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.