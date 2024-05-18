Ο ισραηλινός στρατός επαναπάτρισε σορό ομήρου που βρέθηκε στη Λωρίδα της Γάζας

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι επαναπάτρισε τη σορό ενός Ισραηλινού που βρέθηκε στη Λωρίδα της Γάζας, όπου είχε μεταφερθεί από τη Χαμάς την 7η Οκτωβρίου μετά τον θάνατό του κατά την επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο Ισραήλ.

Το πτώμα του Ρον Μπενιαμίν, 53 ετών, βρέθηκε μαζί με αυτά των τριών δολοφονημένων ομήρων - Σάνι Λουκ, Αμίτ Μπουσκίλα και Ιτζάκ Γκελερέντερ. Οι σοροί τους επαναπατρίστηκαν την Παρασκευή, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι.

Την Παρασκευή, ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι τα πτώματα αυτών των ομήρων βρέθηκαν "κατά τη διάρκεια κοινής επιχείρησης του στρατού και της υπηρεσίας πληροφοριών" με βάση πληροφορίες που ελήφθησαν κυρίως "κατά την ανάκριση τρομοκρατών που συνελήφθησαν στη Λωρίδα της Γάζας".

Σύμφωνα με "τις επαληθευμένες πληροφορίες που έχουμε στην κατοχή μας, ο Ρον Μπενιαμίν δολοφονήθηκε την 7η Οκτωβρίου και η σορός του μεταφέρθηκε στη Γάζα" από τη Χαμάς, εξήγησε ο Χαγκάρι.

"Μετά τη διαδικασία ταυτοποίησης που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής του Ισραήλ", ο στρατός "ενημέρωσε την οικογένειά του σήμερα", Σάββατο, πρόσθεσε.

Το πρωί της 7ης Οκτωβρίου, την ημέρα της άνευ προηγουμένου πολύνεκρης επίθεσης που εξαπέλυσε η Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, ο Ρον Μπενιαμίν είχε σχεδιάσει μια βόλτα με το ποδήλατο κοντά στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας. Έχοντας φύγει από το σπίτι γύρω στις 6.30 το πρωί για να πάει με φίλους στο κιμπούτς Μπεερί, γύρισε πίσω όταν άκουσε τις σειρήνες.

Αφού τηλεφώνησε στη σύζυγό του Αγιαλέτ, άφησε ένα φωνητικό μήνυμα στις 7.30 το πρωί στο κινητό μιας από τις κόρες του, που ήταν τότε στο εξωτερικό, αυτό ήταν το τελευταίο του σημάδι ζωής.

Ο μεγαλύτερος αδερφός του, ο Σούκι, βρήκε το αυτοκίνητό του διάτρητο από σφαίρες στην άκρη του δρόμου.

Από τους 252 ανθρώπους που πιάστηκαν όμηροι στις 7 Οκτωβρίου, 124 συνεχίζουν να κρατούνται στη Γάζα, εκ των οποίων 37 πιστεύεται ότι είναι νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

"Η ιερή αποστολή του επαναπατρισμού της σορού" του Ρον Μπενιαμίν "θα επιτρέψει στην οικογένειά του να φροντίσει για την αιώνια ανάπαυσή του στη γη του Ισραήλ", ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων, η κύρια οργάνωση συγγενών των ομήρων.

"Η ισραηλινή κυβέρνηση πρέπει να επικεντρωθεί στην μοναδική αποστολή που έχει σημασία, να στείλει διαπραγματευτικές ομάδες, απόψε, και να παλέψει για να επιστρέψουν (οι όμηροι)", οι ζωντανοί και οι νεκροί, πρόσθεσε το Φόρουμ, καθώς οι συνομιλίες για μια εκεχειρία μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ βρίσκονται σε αδιέξοδο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

