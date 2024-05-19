ΟΗΕ: 800.000 Παλαιστίνιοι έχουν εκκενώσει τη Ράφα μετά την έναρξη της χερσαίας επιχείρησης

Η UNRWA, η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, ανακοίνωσε το Σάββατο ότι 800.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τη Ράφα από τις 6 Μαΐου και μετά τις εντολές για εκκένωση από τον ισραηλινό στρατό πριν ξεκινήσει τις χερσαίες επιχειρήσεις σε αυτή την τοποθεσία στο νότο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Στη Ράφα, "800.000 άνθρωποι (...) αναγκάστηκαν να φύγουν από τότε που οι ισραηλινές δυνάμεις ξεκίνησαν τη στρατιωτική επιχείρηση στην περιοχή στις 6 Μαΐου", αναφέρει στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X ο Φιλίπ Λαζαρινί, επικεφαλής της Unrwa.

"Σε απάντηση στις εντολές εκκένωσης που ζητούσαν από τους κατοίκους να φύγουν προς τις λεγόμενες ασφαλείς περιοχές, αυτοί πήγαν κυρίως στις περιοχές της κεντρικής Λωρίδας της Γάζας και στο Χαν Γιούνις (στον νότο, σ.σ.) ακόμη και μέσα σε κατεστραμμένα κτίρια", προσθέτει.

Από τις 6 Μαΐου, ο ισραηλινός στρατός διέταξε τους κατοίκους αρκετών συνοικιών ανατολικά της Ράφα να τις εκκενώσουν, πριν ξεκινήσει βομβαρδισμούς και "στοχευμένες επιχειρήσεις" στο έδαφος για να εξαλείψει τα τελευταία τάγματα της Χαμάς που βρίσκονται εκεί, σύμφωνα με τον στρατό.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ένα εκατομμύριο κάτοικοι της Γάζας που διέφυγαν από τις μάχες και τους βομβαρδισμούς πήγαν να προστεθούν στους κατοίκους της Ράφα, που συγκεντρώθηκαν σε αυτήν την πόλη δίπλα στα αιγυπτιακά σύνορα, δηλαδή συνολικά 1,4 εκατομμύριο άνθρωποι.

Από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου, ο οποίος πυροδοτήθηκε μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, "οι Παλαιστίνιοι αναγκάστηκαν να διαφύγουν πολλές φορές αναζητώντας ένα ασφαλές μέρος που δεν βρήκαν ποτέ, ούτε καν στα καταφύγια της Unwra", επιβεβαιώνει ο Φιλίπ Λαζαρινί στην πλατφόρμα Χ.

"Ο ισχυρισμός σύμφωνα με τον οποίο οι κάτοικοι της Γάζας μπορούν να μεταβούν σε 'ασφαλείς' ή 'ανθρωπιστικές' περιοχές είναι ψευδής. Δεν υπάρχουν ασφαλείς περιοχές στη Γάζα", δηλώνει ο Λαζαρινί.

"Οι περιοχές στις οποίες καταφεύγουν οι άνθρωποι σήμερα δεν έχουν πόσιμο νερό, ούτε εγκαταστάσεις υγιεινής", προσθέτει.

Η χερσαία επιχείρηση στη Ράφα, που ανακοινώθηκε πριν από μήνες από το Ισραήλ, προκάλεσε την έντονη αντίδραση της διεθνούς κοινότητας εν μέσω φόβων για σφαγή των αμάχων.

Το βράδυ του Σαββάτου, ο ισραηλινός στρατός διέταξε επίσης τον πληθυσμό ορισμένων συνοικιών της πόλης της Γάζας, στο βόρειο τμήμα του στενού παλαιστινιακού εδάφους, να "απομακρυνθούν άμεσα προς καταφύγια στο δυτικό τμήμα της πόλης" της Γάζας, που έχει γίνει πεδίο τις τελευταίες ώρες σφοδρών συγκρούσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

