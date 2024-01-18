Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Ραγδαίες αναμένονται οι εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης του 31χρονου Μπάμπη στο Μεσολόγγι, καθώς δεν αποκλείεται εντός της ημέρας να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για τον 51χρονο κρεοπώλη.

Ο 51χρονος εχτές το βράδυ προσήχθη στο αστυνομικό τμήμα Μεσολογγίου για συμπληρωματική κατάθεση, ενώ στην μαραθώνια κατάθεση του -κράτησε 11 ώρες-, δεν λύγισε και υποστήριξε όσα υποστηρίζει όλες αυτές τις ημέρες, δηλαδή πως ναι μεν είναι ο τελευταίος ανθρωπος που είδε τον αγνοούμενο, αλλά δεν έχει καμία σχέση με την εξαφάνιση του.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές αυτή την ώρα σχηματίζεται δικογραφία για τον 51χρονο, ο οποίος από την πρώτη στιγμή μπήκε στο κάδρο των υπόπτων.

Η δικογραφία θα αποσταλεί στον εισαγγελέα, ο οποίος αναμένεται να εκδόσει ένταλμα σύλληψης εις βάρους τους.

Υπενθυμίζεται πως μήνυση έχει καταθέσει η οικογένεια του αγνοούμενου Μπάμπη.

Οργή συγγενών

Σήμερα το πρωί η μητέρα, η αδερφή και συγγενείς του 31χρονου συγκεντρώθηκαν έξω από το αστυνομικό τμήμα Μεσολογγίου που βρίσκεται ο κρεοπώλης και φώναζαν «Πού είναι ο Μπάμπης;».





Πηγή: skai.gr

