Κασσελάκης από Θεσσαλονίκη: Να ζητήσει συγγνώμη ο κ. Μητσοτάκης για τη στάση του απέναντι στη Συμφωνία των Πρεσπών

Να ζητήσει "συγγνώμη" από τον ελληνικό λαό, τον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Κοτζιά, για τη στάση του απέναντι στη Συμφωνία των Πρεσπών, ζήτησε από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος τον κατηγόρησε για "ανελέητη πατριδοκαπηλία" και εμπαιγμό", γύρω από το Μακεδονικό.

Στην ομιλία του που έκανε στην πλατεία του Λευκού Πύργου ο κ. Κασσελάκης τόνισε ότι πρέπει η αναμέτρηση των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου "να γίνει η αρχή για μία βαθιά ανανέωση σε πρόσωπα, σε πολιτικές και σε θεσμούς".

"Πολίτες της Μακεδονίας πριν από λίγα χρόνια η πόλη σας μετατράπηκε στο βασικό σκηνικό μιας ανελέητης πατριδοκαπηλίας και θέλω από δω να αναφερθώ στα τελευταία γεγονότα. Και θα είμαι πολύ προσεκτικός χωρίς να κάνω καμία κομματική σπέκουλα, αν και τα γεγονότα θα μου το επέτρεπαν", είπε ο κ. Κασσελάκης και συνέχισε:"Θα στείλω ένα σαφές κινητό μήνυμα προς τον πρωθυπουργό. Η Συμφωνία των Πρεσπών είναι διμερής. Εάν συνεχίζετε να τη θεωρείτε προδοτική έχετε μόνο έναν δρόμο. Να κάνετε αυτό που έλεγαν τα στελέχη σας και που ακόμα πολλά από τα στελέχη σας λένε. Λένε αν το VMRO μας δώσει την ευκαιρία θα ακυρώσουμε τη Συμφωνία. Το ίδιο επιθυμούν και οι δήθεν μακεδονομάχοι που κατεβάζατε κύριε πρωθυπουργέ στους δρόμους. Να την ακυρώσετε. Ε, λοιπόν, ιδού τα Σκόπια. Πηγαίνετε να δούμε. Όμως δεν το κάνετε. Και ξέρετε γιατί δεν το κάνετε; Γιατί η Συμφωνία των Πρεσπών είναι αυτή που επιθυμούσατε ως παράταξη όμως τότε ο Γκρουέφσκι δεν δεχόταν με τίποτα να κάνει τόσες παραχωρήσεις όπως έκανε στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, στον Αλέξη Τσίπρα και στον Νίκο Κοτζιά. Αυτή είναι η αλήθεια. Κι αφού σκοπεύετε να τηρήσετε τη Συμφωνία των Πρεσπών, ως εθνικά επωφελή, υπάρχουν δύο ηθικά προαπαιτούμενα: Πρώτο, να ζητήσετε συγγνώμη από τον ελληνικό λαό για το μίσος, τον διχασμό, τη μισαλλοδοξία που εκθρέψατε, προκειμένου να κερδίσετε καρέκλα του πρωθυπουργού, φωνάζοντας κατά μίας Συμφωνίας με τον οποία συμφωνούσατε.

Δεύτερο, να ζητήσετε συγνώμη από δύο ανθρώπους, που τους κολλήσατε τη ρετσινιά του εθνικού μειοδότη την ώρα που έκαναν το πατριωτικό τους καθήκον, τον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Κοτζιά. Είναι ηθικές προϋποθέσεις αυτές κύριε πρωθυπουργέ και δεν τρέφω αυταπάτες ότι θα το κάνετε".

Απευθυνόμενος σε όσους διαφωνούν με τη Συμφωνία των Πρεσπών τους είπε ότι τους σέβεται και πως τους είπαν ψέματα, τους χρησιμοποίησαν, πήραν την ψήφο τους και τώρα "ικατεύουν" για την τήρηση της Συμφωνίας. "Αυτό λέγεται απόλυτος εμπαιγμός", παρατήρησε και πρόσθεσε πως " όταν ένας πολιτικός εμπαίζει τον πολίτη σε ένα θέμα, τον εμπαίζει σε όλα".

Αναφερόμενος στην επιστολή που έστειλε ο πρωθυπουργός στην Κομισιόν για την Ακρίβεια, είπε χαρακτηριστικά "κι αφού ο Πρωθυπουργός εξαπάτησε όποιον μιλάει ελληνικά με το επιχείρημα για «εισαγόμενη ακρίβεια», τώρα που εξαντλήθηκε αυτό το παραμύθι, σκαρφίστηκε νέα απάτη: Θα στείλει, δήλωσε, επιστολή στην Ε.Ε. για τη μείωση των τιμών....Ας στείλει την επιστολή εκεί που πρέπει: στον εαυτό του"

Για τις ευρωεκλογές τόνισε ότι είναι μία από τις κρισιμότερες εκλογικές αναμετρήσεις στην ιστορία της Ευρώπης.

Επισήμανε ότι "η αναμέτρηση των ευρωεκλογών πρέπει να γίνει το τέλος της αλαζονείας και η αρχή για μία βαθιά ανανέωση σε πρόσωπα, σε πολιτικές και σε θεσμούς".

"Είτε θα επιφέρουμε ένα αποφασιστικό ρήγμα στην αλαζονεία, είτε θα ζούμε με το επιχείρημα 41% έχω και ότι θέλω κάνω. Είτε θα συνεχίσουμε να ζούμε κάτω από ένα κλειστό σύστημα εξουσίας των λίγων σε βάρος των πολλών, είτε θα διεκδικήσουμε μία κοινωνία στην οποία κανένας δεν θα μένει πίσω μόνος", σημείωσε.

"Είχαν διαλέξει για αξιωματική αντιπολίτευση ένα κόμμα το οποίο θα τους βόλευε. Είχαν σχεδιάσει πώς θα νέμονται τη χώρα για δεκαετίες και ήρθατε και τους τα χαλάσατε όλα. Κι ακόμα δεν έχουμε δει τίποτε", είπε απευθυνόμενος στους συγκεντρωμένους.

Για την πόλη της Θεσσαλονίκης είπε ότι "έχει κακοποιηθεί βάναυσα" και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έρχεται να μιλήσει για επέκταση σε ένα Μετρό που ακόμα δεν υπάρχει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

