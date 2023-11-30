«Πολιτισμός δεν είναι μόνον οι αρχαιότητες και τα έργα Τέχνης. Πολιτισμός είναι και οι σχέσεις και οι συμπεριφορές των ανθρώπων. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός δημιουργώντας παγκόσμιο θόρυβο, δεν κατάφερε και αυτή τη φορά να σπάσει την ενότητα των μαρμάρων του Παρθενώνα», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Μουσείο της Ακρόπολης την οποία υπογράφει ο Γενικός Διευθυντής του, Καθ. Νικόλαος Χρ. Σταμπολίδης μετά το διπλωματικό φάουλ του Ρίσι Σούνακ να ακυρώσει τη συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Και ακόμα δεν κατόρθωσε να διαταράξει τη σειρά με τις αρχές και τις αξίες των εξαιρετικών σχέσεων δύο χωρών και των λαών τους, καθώς επίσης την Απόφαση του 2021, του Παγκόσμιου Οργανισμού, της UNESCO, με την οποία αναγνωρίζεται ότι το ζήτημα της διεκδίκησης, της επιστροφής και επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα, του συμβόλου της αρμονίας, της αισθητικής και της Δημοκρατίας, είναι ορθό, δίκαιο και διακυβερνητικό, καλώντας τις δύο Κυβερνήσεις να το λύσουν, σύμφωνα με τα επιχειρήματα, τα δεδομένα και την παγκόσμια βούληση στον 21ο αιώνα», υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά.

«Τελεία και παύλα» βάζει ο Μητσοτάκης στις απρέπειες του Σούνακ

Σε αλλαγή σελίδας και επιστροφή στα εσωτερικά, προχωρά η κυβέρνηση, αφήνοντας πίσω της την απρεπή στάση του Βρετανού πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ, με την ακύρωση της συνάντησής του με τον Έλληνα πρωθυπουργό. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, κατά την αποχώρηση του από την τελετή αποφοίτησης της Μονάδας Κοινωνικής Επανένταξης του ΟΚΑΝΑ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε “τελεία και παύλα” στην άστοχη και προσβλητική συμπεριφορά του κ. Σούνακ και όταν ρωτήθηκε γι' αυτή, απάντησε χαριτολογώντας ότι “εγώ δεν έκανα τίποτα. Μόνο η παρουσία μου”. Πρόσθεσε δε, ότι “δεν θα μπλέξουμε στην εσωτερική πολιτική της Βρετανίας”. Με δεδομένο ότι οι εκτιμήσεις αναλυτών και πολιτικών συγκλίνουν στο γεγονός ότι όλη η απαράδεκτη στάση του βρετανού πρωθυπουργού πηγάζει στην προεκλογική περίοδο, στην οποία ήδη έχει μπει η χώρα ενόψει των εκλογών του 2024 και στην δημοσκοπική κατάρρευση του Ρίσι Σούνακ έναντι των πολιτικών του αντιπάλων, των Εργατικών του Κιρ Στάρμερ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.