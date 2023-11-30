Το βρετανικό χιούμορ χτυπά τον Σούνακ

Της Αθηνάς Παπακώστα

Ο Ρίσι Σούνακ παραμένει αμετακίνητος στη στάση που ακόμη σήμερα Βρετανοί αναλυτές, δημοσιογράφοι αλλά, και πολιτικοί δεν έχουν καταφέρει ακόμη να... αποκρυπτογραφήσουν με την εφημερίδα The Guardian να παρομοιάζει τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου με κακομαθημένο παιδί που στριγγλίζει «δικό μου, δικό μου» σαν να βρίσκεται σε κάποιον παιδότοπο τη στιγμή που όπως αναφέρει ο ηγέτης των Εργατικών - που προηγούνται στις δημοσκοπήσεις - γελάει και η βρετανική κοινή γνώμη βαριέται αφού «οποιοσδήποτε πολιτισμένος Βρετανός γνωρίζει ότι τα Γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να είναι εκεί όπου ανήκουν, στο πρώην σπίτι τους, την Αθήνα».

Στην πρώτη του δημόσια αντίδραση ενώπιον του βρετανικού κοινοβουλίου και κυρίως ενώπιον του μεγάλου πολιτικού του αντιπάλου, ο Βρετανός πρωθυπουργός επέλεξε να κατηγορήσει τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι προσπάθησε να κλέψει την προσοχή υπερασπιζόμενος κατ' αυτόν τον τρόπο την απόφασή του να ακυρώσει την προγραμματισμένη του συνάντηση με τον Έλληνα ομόλογό του.

«Αφήστε το βρετανικό μουσείο, ο πρωθυπουργός έχει χάσει τα λογικά του» τόνισε από πλευράς του, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ηγέτης Εργατικών, Κιρ Στάρμερ κατακεραυνώνοντας τον Βρετανό Πρωθυπουργό.

Κατά τον πολιτικό συντάκτη του βρετανικού δικτύου BBC, Κρις Μέισον, ανάμεσα στους Συντηρητικούς επικρατεί αμηχανία για το γεγονός ότι ο Ρίσι Σούνακ επέλεξε να... τσακωθεί δημοσίως με την Ελλάδα για τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

«Γιατί συνεχίζουμε να φλυαρούμε για τα αναθεματισμένα μάρμαρα» διερωτήθηκε ένας βουλευτής των Τόρις επισημαίνοντας ότι οι Εργατικοί θα πρέπει να εστιάσουν στις δαπάνες και όχι στην διαφωνία που υπάρχει με την Αθήνα εδώ και 200 χρόνια.

Ο Κιρ Στάρμερ λαμβάνοντας τον λόγο υπενθύμισε ότι η Ελλάδα «είναι Σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, οικονομικός σύμμαχος και σημαντικός εταίρος στην αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης» επισημαίνοντας ότι «αντί ο κ. Σούνακ να εκμεταλλευτεί τη συνάντηση για να συζητηθούν αυτά τα σοβαρά ζητήματα – όπως ΄΄εκανε εκείνος κατά τη συνάντησή του με τον Έλληνα πρωθυπουργό - προσπάθησε να ταπεινώσει τον κ. Μητσοτάκη ακυρώνοντας τη συνάντησή τους, τελευταία στιγμή».

«Ασφαλώς πάντοτε είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε σημαντικά θέματα ουσίας με τους συμμάχους μας, όπως η αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης ή η ενίσχυση της ασφάλειάς μας. Αλλά, όταν ήταν ξεκάθαρο πως ο σκοπός μιας συνάντησης δεν ήταν να συζητήσουμε ουσιαστικά ζητήματα του μέλλοντος αλλά, αντίθετα (ο κ. Μητσοτάκης) να τραβήξει την προσοχή και να αναθερμανθούν θέματα του παρελθόντος, δεν ήταν αρμόζον...», απάντησε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Εν τω μεταξύ, όπως σημειώνει η βρετανική εφημερίδα The Guardian, παρά την πολιτική μονομαχία Σούνακ – Στάρμερ εντός (και εκτός) του βρετανικού κοινοβουλίου, Συντηρητικοί και Εργατικοί έχουν παρόμοιες θέσεις σε ό,τι αφορά στα Γλυπτά του Παρθενώνα. Και τα δύο κόμματα αποδέχονται ότι απαγορεύεται η μόνιμη επιστροφή τους στην Ελλάδα και είναι γνωστό ότι ούτε οι Τόρις ούτε οι Εργατικοί δεν σκοπεύουν να αλλάξουν τη σχετική νομοθεσία.

Ωστόσο, μέλη του κόμματος των Εργατικών αναφέρουν ότι εάν το Βρετανικό Μουσείο μπορέσει να ολοκληρώσει τη σύναψη συμφωνίας δανεισμού – την οποία στηρίζει ο επικεφαλής του μουσείου Τζορτζ Όσμπορν – τότε το κόμμα δεν θα σταθεί εμπόδιο.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή έκδοση του Politico αναζητείται διπλωματία κατά το ζητείται ελπίς αφού, όπως εξηγεί στη στήλη London Playbook, «ο Ρίσι Σούνακ κατάφερε να κάνει τη δική του διένεξη με τους Έλληνες ακόμη χειρότερη» με τον αρθρογράφο να ξοδεύει την προσοχή του στις «κακές», όπως τις χαρακτηρίζει, λέξεις που επέλεξε ο Βρετανός πρωθυπουργός να μεταχειριστεί προκειμένου να τοποθετηθεί για το ζήτημα για πρώτη φορά δημοσίως.

Από την πλευρά του, το βρετανικό δίκτυο Sky News φτάνει στο σημείο να εκδώσει ακόμη και... ετυμηγορία στην πολιτική του εκπομπή Politics Hub κατά τη διάρκεια της οποίας πολιτικοί συντάκτες κατέληξαν στο συμπέρασμα πως ο Βρετανός πρωθυπουργός ήταν ολοφάνερο πως «αισθανόταν άβολα» αλλά και «ντροπιασμένος» από τις συνέπειες της απόφασής του να ακυρώσει το ραντεβού με τον κ. Μητσοτάκη.

Και πράγματι δεν είναι λίγοι εκείνοι που σχολιάζουν πως το τρικ Σούνακ να εφεύρει μία κρίση - ενδεχομένως, για να δημιουργήσει δημοσκοπικό πρόβλημα στους Εργατικούς – τελικά, του γυρίζει μπούμερανγκ. Αρκεί κανείς να σκεφτεί πώς εκτός από το standoff στο βρετανικό κοινοβούλιο ο Ρίσι Σούνακ με τη στάση του έφερε στην επιφάνεια ένα θέμα το οποίο από καιρό οι Βρετανοί είχαν (ξανά)ξεχάσει με το 49% των πολιτών, σήμερα, να τάσσεται, υπέρ της επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα.

