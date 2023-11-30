Σεισμός μεγέθους 4,3 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 2.39 το μεσημέρι, 21 Χλμ. δυτικά-νοτιοδυτικά των Βολιμών Ζακύνθου σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Το εστιακό βάθος είναι 20 χιλιόμετρα.

Για 4,4 Ρίχτερ κάνει λόγο το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο.

Πηγή: skai.gr

