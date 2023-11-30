Σεισμός μεγέθους 4,3 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 2.39 το μεσημέρι, 21 Χλμ. δυτικά-νοτιοδυτικά των Βολιμών Ζακύνθου σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Το εστιακό βάθος είναι 20 χιλιόμετρα.
Για 4,4 Ρίχτερ κάνει λόγο το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο.
🔔#Earthquake (#σεισμός) M4.4 occurred 20 km W of #Volímai (#Greece) 5 min ago (local time 14:39:21). More info at:— EMSC (@LastQuake) November 30, 2023
📱https://t.co/IbUfG7TFOL
🌐https://t.co/9PWgdAwSnz
🖥https://t.co/x6pWruBMpx pic.twitter.com/QrRT0CoYIH
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.