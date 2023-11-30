Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σεισμός 4,3 Ρίχτερ ανοιχτά της Ζακύνθου

Το εστιακό βάθος είναι 20 χιλιόμετρα

Σεισμός

Σεισμός μεγέθους 4,3 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 2.39 το μεσημέρι, 21 Χλμ. δυτικά-νοτιοδυτικά των Βολιμών Ζακύνθου σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Το εστιακό βάθος είναι 20 χιλιόμετρα. 

Για 4,4 Ρίχτερ κάνει λόγο το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ζάκυνθος Σεισμός σεισμός τώρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark