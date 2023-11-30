Κομοτηνή: Το Santa Run θα κοκκινίσει και πάλι τους δρόμους της πόλης

Mε Αγιοβασίληδες θα «πλημμυρίσουν» οι δρόμοι της Κομοτηνής στις 9 Δεκεμβρίου λόγω της ετήσιας δράσης Santa Run Komotini, μια δράση αλληλεγγύης στην τοπική κοινότητα.

Οι προετοιμασίες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη και η συμμετοχή των κατοίκων της ακριτικής πόλης έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Φέτος, το Santa Run θα πραγματοποιηθεί στις 9/12, στις 6 το απόγευμα, και υπόσχεται να ενώσει τις καρδιές και να δημιουργήσει αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Το πιο σημαντικό ωστόσο, όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, είναι η ενίσχυση, μέσα απ' αυτή τη δράση, της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης με στόχο την επισκευή του οχήματός της, που έπαθε ζημιές κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων στο Παπίκιο Όρος του Ν. Ροδόπης.

Παράλληλα, η ολοκλήρωση της δράσης θα σηματοδοτήσει την έναρξη του θεματικού πάρκου του Δήμου Κομοτηνής, το οποίο θα φιλοξενηθεί για 2η χρονιά στο Πάρκο Αγίας Παρασκευής, με τίτλο «Τα Παραμύθια του Κόσμου».

Το 2019 συγκεντρώθηκε το ποσό των 15.000 ευρώ για την προμήθεια οχήματος 4x4, που δόθηκε για την κάλυψη των αναγκών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού - Παράρτημα Κομοτηνής.

Το 2021, μέσα από την ίδια δράση κατέστη δυνατή η συμβολή στη διαμόρφωση του υπαίθριου χώρου του Παραρτήματος Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής.

Το 2022 στηρίχθηκαν τα Παιδικά Χωριά SOS- Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Ροδόπης και ο Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φίλων Δύναμη Ψυχής Ν. Ροδόπης.

«Ενίσχυσε και εσύ το σκοπό μας με τη στολή του Άη Βασίλη ή το αγιοβασιλιάτικο σκουφάκι και γίνε συμμέτοχος στη δράση μας! Θα βοηθήσεις να τα καταφέρουμε;» λένε οι διοργανωτές προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία αυτή της δράσης «Ο Αη Βασίλης Άργησε μια μέρα».

Το Santa Run Komotini διοργανώνεται με την υποστήριξη του Δήμου Κομοτηνής, της Σχολής Επιστήμης, Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΔΠΘ.

Περισσότερα στην ιστοσελίδα της δράση www.santarunkomotini.gr

