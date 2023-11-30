Ο θρύλος των Pink Floyd Ρότζερ Γουότερς δεν είναι απλώς ένας από τους κορυφαίους εν ζωή μουσικούς, αλλά και ένας άνθρωπος που δεν μασάει τα λόγια του, παρά τις έντονες αντιδράσεις που δέχεται.



Το αποδεικνύει για άλλη μια φορά σε συνέντευξή του στο Kontra Channel και τον Πάνο Χαρίτο, δίνοντας τη δική του θέση για το ζήτημα των Γλυπτών του Παρθενώνα.

«F@@k Elgin» αναφωνεί, και υπογραμμίζει «οι Άγγλοι τα έκλεψαν από τον Παρθενώνα, είναι μέρος του Παρθενώνα και προφανώς πρέπει να είναι πάνω στον Παρθενώνα».



Όπως εξηγεί 80χρονος Βρετανός καλλιτέχνης, όσα συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες είναι τα κατάλοιπα της βρετανικής αποικιοκρατίας: «είμαστε οι χειρότεροι όλων. Δυστυχώς είναι ακόμη στο αίμα τους και για τον λόγο αυτό έχουμε ακόμη υποτελείς στη μοναρχία. Είναι πολύ μεγάλη η δεξιά πτέρυγα που θέλει να κυβερνά τον κόσμο και βλέπουν τους υπόλοιπους σαν υπηρέτες και σκλάβους».

Ο Σούνακ δεν διστάζει να χαρακτηρίσει και τον Βρετανό πρωθυπουργό Ρίσι Σουνάκ σαν «μια μαριονέτα, ένα τίποτα, παντρεμένος με μια δισεκατομμυριούχο. Είναι ελάχιστος και μηδαμινός».



«Πόσοι άνθρωποι στην Αγγλία πιστεύεις ότι πηγαίνουν να δουν τα μάρμαρα που έχουν κλαπεί από τους Έλληνες; Και πότε έγινε αυτό στα μέσα του 19ου αιώνα;» διερωτάται.



Ο Γουότερς μάλιστα, δηλώνει ότι θα ήταν υπέροχη η ημέρα που τα γλυπτά θα επέστρεφαν στην Αθήνα «το πλοίο θα έδενε στον Πειραιά… θα πήγαινα εγώ, θα τα παρέδιδα και θα κάναμε μια υπέροχη παρέλαση μέχρι την Ακρόπολη, ο καθένας μας κουβαλώντας ένα κομμάτι μαρμάρου. Θα έδινα και μια συναυλία στο Ηρώδειο Πόσο όμορφο θα ήταν;».



Δείτε το απόσπασμα. Σήμερα στο Kontra θα παίξει ολόκληρη η συνέντευξη με τον Roger Waters να εκθέτει τις απόψεις του για το Παλαιστινιακό, την Ουκρανία και τους Pink Floyd.



