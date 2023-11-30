Της Πηνελόπης Γκάλιου

Σε αλλαγή σελίδας και επιστροφή στα εσωτερικά, προχωρά η κυβέρνηση, αφήνοντας πίσω της την απρεπή στάση του Βρετανού πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ, με την ακύρωση της συνάντησής του με τον Έλληνα πρωθυπουργό. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, κατά την αποχώρηση του από την τελετή αποφοίτησης της Μονάδας Κοινωνικής Επανένταξης του ΟΚΑΝΑ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε “τελεία και παύλα” στην άστοχη και προσβλητική συμπεριφορά του κ. Σούνακ και όταν ρωτήθηκε γι' αυτή, απάντησε χαριτολογώντας ότι “εγώ δεν έκανα τίποτα. Μόνο η παρουσία μου”. Πρόσθεσε δε, ότι “δεν θα μπλέξουμε στην εσωτερική πολιτική της Βρετανίας”. Με δεδομένο ότι οι εκτιμήσεις αναλυτών και πολιτικών συγκλίνουν στο γεγονός ότι όλη η απαράδεκτη στάση του βρετανού πρωθυπουργού πηγάζει στην προεκλογική περίοδο, στην οποία ήδη έχει μπει η χώρα ενόψει των εκλογών του 2024 και στην δημοσκοπική κατάρρευση του Ρίσι Σούνακ έναντι των πολιτικών του αντιπάλων, των Εργατικών του Κιρ Στάρμερ.

Στο εσωτερικό τώρα, ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση θα παραμείνουν προσηλωμένοι στις μεταρρυθμίσεις και στη συστηματική δουλειά. Μήνυμα που δεν θα πάψει να εκπέμπει σε κάθε ευκαιρία και προς πάσα κατεύθυνση ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επιδιώκοντας άμεσα και εμφανή αποτελέσματα στον πολίτη και την καθημερινότητα.

Αυτούς τους στόχους υπηρετούν άλλωστε και τα νομοσχέδια που θα συζητήσει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει στις 11 το πρωί υπό τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στην κορυφή της ατζέντας η παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη και τον Υφυπουργό Θάνο Πετραλιά του Κρατικού Προϋπολογισμού 2024. Είναι ο πρώτος προϋπολογισμός μετά από 14 χρόνια που καταρτίστηκε μετά την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει αυξήσεις στους μισθούς των Δημοσίων Υπαλλήλων -τις πρώτες από το 2010- επαναφέρει τις “παγωμένες” από το 2012 τριετίες των μισθωτών, και τη θέση των έκτακτων υποστηρικτικών μέτρων παίρνουν μόνιμες φοροελαφρύνσεις που αγγίζουν τα 1,6 δισ. ευρώ ως αντίβαρο στον πληθωρισμό. Κατά την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως “ Αν θέλαμε να περιγράψουμε με μια φράση τον νέο προϋπολογισμό θα έλεγα ότι είναι αναπτυξιακός, διαπνέεται από κοινωνική ευαισθησία, όμως δεν ξεφεύγει από τις ράγες της δημοσιονομικής συνέπειας”.

Στη συνέχεια, στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα παρουσιαστεί από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρο Σκυλακάκη του νομοσχεδίου για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την επίτευξη της αστικής ανθεκτικότητας, την προστασία του περιβάλλοντος και την καταστολή της αυθαίρετης δόμησης.

Ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Χρυσοχοΐδης θα παρουσιάσει το νομοσχέδιο για το Εθνικό Σύστημα Τραύματος ενώ ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης και η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη θα παρουσιάσουν ερανιστικά νομοσχέδια των Υπουργείων τους. Ο Γιώργος Φλωρίδης θα εισηγηθεί επίσης την

Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και η Σοφία Ζαχαράκη θα εισηγηθεί για την τροποποίηση Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου για τη συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά.

