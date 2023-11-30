Με την κατάθεση του τεχνικού συμβούλου του 27χρονου κατηγορούμενου ολοκληρώθηκε η εξέταση μαρτύρων στη δίκη για την θανατηφόρα παράσυρση της 21χρονης Έμμας, πέρσι τον Νοέμβριο, στην Καμάρα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αντικρούοντας το πόρισμα της τεχνικής πραγματογνωμοσύνης, σύμφωνα με την οποία η ταχύτητα του μοιραίου αυτοκινήτου προσδιορίστηκε στα 104 χλμ./ώρα, ο τεχνικός σύμβουλος ανέφερε ότι η ταχύτητα ήταν από 55 έως 60 χλμ /ώρα.

Συγκεκριμένα, καταθέτοντας ως μάρτυρας υπεράσπισης, ο ίδιος ανέφερε -μεταξύ άλλων- τα εξής: «Δεν κάναμε αυτοψία, δεν εξετάσαμε εάν έγιναν επεμβάσεις στο όχημα. Σχολιάσαμε την έκθεση άλλου πραγματογνώμονα όσον αφορά την ταχύτητα. Ήταν εσφαλμένος ο μαθηματικός τύπος που εφάρμοσε ο πραγματογνώμονας. Ήταν λάθος υπολογισμός. Η ταχύτητα προκύπτει ανάλογα με τη βλάβη αλλού σταθερού σημείου. Από το χτύπημα προκύπτει ότι η ταχύτητα ήταν από 55 έως 60 χλμ/ώρα. Και με αυτή την ταχύτητα μπορεί να προκληθεί θανατηφόρο αποτέλεσμα, αναλόγως με το πού θα χτυπήσει το θύμα».

Η διαδικασία, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, θα συνεχιστεί αύριο με την απολογία του κατηγορούμενου και την πρόταση της εισαγγελέως της Έδρας. Ο 27χρονος που κρατείται προσωρινά στις φυλακές Νιγρίτας κατηγορείται για το κακούργημα της επικίνδυνη οδήγησης, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

