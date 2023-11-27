Την ενόχλησή του για το γεγονός ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός, Ρίσι Σούνακ ακύρωσε την προγραμματισμένη τους συνάντηση λίγες ώρες μόνο πριν αυτή πραγματοποιηθεί εξέφρασε ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Εκφράζω την ενόχλησή μου για το γεγονός ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός ακύρωσε την προγραμματισμένη μας συνάντηση λίγες ώρες πριν αυτή πραγματοποιηθεί.

Ελλάδα και Βρετανία ενώνονται από παραδοσιακούς δεσμούς φιλίας και το πλαίσιο των διμερών μας σχέσεων είναι εξαιρετικά ευρύ.

Οι θέσεις της Ελλάδος για το ζήτημα των Γλυπτών του Παρθενώνα είναι γνωστές. Ήλπιζα να έχω την ευκαιρία να τις συζητήσω και με τον Βρετανό ομόλογό μου, μαζί με τις μεγάλες προκλήσεις της διεθνούς συγκυρίας: Γάζα, Ουκρανία, Κλιματική κρίση, μετανάστευση.

Όποιος πιστεύει στην ορθότητα και το δίκαιο των θέσεών του δεν φοβάται ποτέ την αντιπαράθεση επιχειρημάτων» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μηστοτάκης.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ από το Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός, η ελληνική πλευρά, σύμφωνα με πληροφορίες θεωρεί σαφές ότι η απρόσμενη ακύρωση του ραντεβού από τον Ρίσι Σούνακ οφείλεται στο θέμα των Γλυπτών και στις δηλώσεις του πρωθυπουργού. Μάλιστα, εκλαμβάνεται ως ένα διπλωματικό φάουλ και μια απρεπής κίνηση εκ μέρους του Βρετανού πρωθυπουργού.

Η ενημέρωση για την ακύρωση έγινε την ώρα του ραντεβού Μητσοτάκη-Σταρμερ, για την οποία ο κ. Σουνακ ήταν απολύτως ενήμερος. Η συνάντηση με τον επικεφαλής του βρετανικού Εργατικού Κόμματος, πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα ενώ έγινε αναφορά και στα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Η Νταουνινγκ Στριτ από την πλευρά της υποστηρίζει ότι προέκυψε κάτι στο πρόγραμμα του Ρίσι Σούνακ. Μετά από την εξέλιξη αυτή ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιστρέψει νωρίτερα αύριο στην Αθήνα.

Υπενθυμίζεται ότι ο εκπρόσωπος του Ρίσι Σούνακ ανέφερε νωρίτερα ότι η βρετανική κυβέρνηση «δεν έχει κανένα σχέδιο να αλλάξει το νόμο που απαγορεύει να φύγουν οριστικά τα Γλυπτά του Παρθενώνα από το Βρετανικό Μουσείο και θεωρεί πως το λονδρέζικο ίδρυμα είναι «το σωστό μέρος» για τη στέγασή τους, όταν ρωτήθηκε για την αντίδραση του Βρετανού πρωθυπουργού στις δηλώσεις Μητσοτάκη στο BBC.

«Δεν σχεδιάζουμε να αλλάξουμε την προσέγγιση μας», είπε. Πρόσθεσε ότι δεν έχει ρωτήσει τον κ. Σούνακ περί συγκεκριμένων βραχυπρόθεσμων ή νέων ιδεών αλλά σημείωσε ότι δε θεωρεί πως έχει αλλάξει η θέση του Βρετανού πρωθυπουργού. Απάντησε επίσης ότι «δεν συμφωνούμε με τον χαρακτηρισμό αυτό» σε ερώτηση για την παρομοίωση του κ. Μητσοτάκη των κατακερματισμένων Γλυπτών με μία σκισμένη Μόνα Λίζα.

Συμπλήρωσε πως τα Γλυπτά αποκτήθηκαν νόμιμα.

Όσον αφορά το γενικότερο κλίμα από το επενδυτικό συνέδριο του ΧΑ, κυβερνητικές πήγες ανέφεραν ότι υπήρχε πολύ καλύτερο κλίμα για την ελληνική οικονομία από τους επενδυτές σε σχέση με το περσινό, διότι δεν υπήρχε πλέον το πολιτικό ρίσκο των εκλογών. Αρκετά μεγαλύτερη αισιοδοξία για επενδύσεις εκφράζει και η ελληνική πλευρά και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως άλλωστε είχε φανεί από την υπερκάλυψη της διάθεσης μετοχών της Εθνικής Τράπεζας.

