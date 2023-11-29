Για την διπλωματική κρίση Ελλάδας - Βρετανίας, μετά την απόφαση του Βρετανού πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ να ακυρώσει τη συνάντηση τους, μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ένα σύντομο σχόλιο στην εκδήλωση τελετής αποφοίτησης μελών του ΟΚΑΝΑ.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν ρωτήθηκε στην εκδήλωση για το ταξίδι του στο Λονδίνο, απάντησε χαριτολογώντας «εγώ δεν έκανα τίποτα. Μόνο η παρουσία μου», προσθέτοντας ότι ρωτήθηκε εάν θα δοθεί συνέχεια στο επεισόδιο ότι «δεν θα μπλέξουμε σε εσωτερικά πολιτικά».

«Ό,τι είχαμε να πούμε το είπαμε»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε στην ίδια γραμμή με όσα μετέδιδαν νωρίτερα διπλωματικές πηγές πως η κυβέρνηση δεν θέλει να δώσει συνέχεια στη διαμάχη Ελλάδας- Βρετανίας.

Σ' αυτή τη βάση, κυβερνητικές πηγές τόνιζαν νωρίτερα σήμερα, Τετάρτη ότι «στο πνεύμα των καλών μακροχρόνιων σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες, τις οποίες και επιθυμούμε να διατηρήσουμε, δεν έχουμε τίποτα παραπάνω να προσθέσουμε απ’ όσα έχουμε ήδη πει».

Με αυτό τον τρόπο η κυβέρνηση απαντά εμμέσως πλην σαφώς στον βρετανό πρωθυπουργό ο οποίος νωρίτερα σήμερα επανέλαβε τους ισχυρισμούς του ότι ο Έλληνας ομόλογός του δεν κράτησε τις δεσμεύσεις του και ήθελε να τραβήξει πάνω του την προσοχή.

Άλλωστε Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του το πρωί με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου χαρακτήρισε της ακύρωση της συνάντησης από τον Ρίσι Σούνακ ως ως ένα «ατυχές γεγονός». Παράλληλα ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι το γεγονός αυτό «είχε και μια θετική πλευρά γιατί πήρε μεγαλύτερη δημοσιότητα όχι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά στην παγκόσμια κοινή γνώμη το δίκαιο αίτημα της Ελλάδας για επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα».

Αντίθετα, αμετανόητος για την απόφασή του να ακυρώσει τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη λόγω των δηλώσεών του για επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα εμφανίστηκε σήμερα στη βρετανική Βουλή ο Ρίσι Σούνακ, ο οποίος άφησε αιχμές για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ισχυριζόμενος ότι ήταν «ξεκάθαρο ότι σκοπός της συνάντησης (των δυο ηγετών) δεν θα ήταν τα σημαντικά θέματα, αλλά να αναθερμανθούν ζητήματα του παρελθόντος».

«Ασφαλώς η (σ.σ βρετανική) κυβέρνηση είναι πάντα έτοιμη να συζητά σημαντικά θέματα ουσίας με συμμαχικές χώρες, όπως η αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, και η ενίσχυση της ασφάλειάς μας, αλλά όταν ήταν ξεκάθαρο πως ο σκοπός μιας συνάντησης δεν ήταν να συζητηθούν ουσιαστικά ζητήματα του μέλλοντος, αλλά αντίθετα, (σ.σ ο Μητσοτάκης) να τραβήξει την προσοχή και να αναθερμανθούν θέματα του παρελθόντος, τότε δεν ήταν αρμόζον να γίνει η συνάντηση» ισχυρίστηκε ο Βρετανός πρωθυπουργός σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στο Λονδίνο Θανάση Γκαβό.

«Αθετηθήκαν συγκεκριμένες διαβεβαιώσεις... Όταν οι άνθρωποι δίνουν δεσμεύσεις πρέπει να τις κρατούν» δήλωσε μάλιστα, επιμένοντας ουσιαστικά στο αφήγημα της Ντάουνινγκ Στριτ ότι η ελληνική πλευρά είχε συμφωνήσει να μην τεθεί θέμα επανένωσης των Γλυπτών.

