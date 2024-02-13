Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη συνάντηση αντιπροσωπείας των αγροτών με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στις 12 το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την επιτροπή των μπλόκων και στις 13.00 η συνάντηση με τους εκπροσώπους των αγροτικών συνεταιρισμών.

«Πάμε με τις καλύτερες προθέσεις και θα δούμε»

Το μέλος του συντονιστικού οργάνου των αγροτών από το Λαγκαδά, Κώστας Χατζηπαραδείσης, μίλησε στην ΕΡΤ και την εκπομπή “Συνδέσεις” για το μήνυμα που θα μεταφέρει στον πρωθυπουργό και για όσα αναμένει από τη συνάντηση.

«Βασικά αυτό που έχουμε να μεταφέρουμε στον πρωθυπουργό είναι ότι το κόστος παραγωγής είναι δυσβάσταχτο για να μπορέσει να συνεχίσει ο αγρότης να είναι στο χωράφι και χρειάζονται άμεσα μέτρα και από κει και πέρα αυτό που επιζητούμε είναι τη συνεχή επικοινωνία με την παραγωγική βάση, ώστε να μεταφέρουμε πράγματα κατά τη διάρκεια του χρόνου στον πρωθυπουργό και στους γενικούς γραμματείς και στο Υπουργείο, έτσι ώστε να διορθωθούν κακώς κείμενα τα οποία δεν είναι απαραίτητο ότι θέλουν χρήματα. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε μια πλήρη αναδιάρθρωση της αγροτικής παραγωγής βάζοντας σωστές βάσεις, μεταφέροντας όμως πληροφορίες στην κυβέρνηση. Έχει απαξιωθεί πλήρως η επαφή μεταξύ πολιτικής ηγεσίας και παραγωγικών φορέων» τόνισε.

Τα αιτήματα των αγροτών

Σε ερώτηση για το τί περιμένουν να ακούσουν οι αγρότες από τον κ. Μητσοτάκη, απάντησε: «Πρώτα από όλα μιλάμε για τη θεσμοθέτηση αγροτικού πετρελαίου, το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό για όλους τους αγρότες. Η αγροτοκτηνοτροφική ηλεκτρική ενέργεια, η πλήρη αναθεώρηση της ΚΑΠ σε συνεργασία με παραγωγικούς φορείς, η ανακατεύθυνση κεφαλαίων σε σωστή παραγωγική κατεύθυνση και ο πλήρης έλεγχος φυτοϋγειονομικός και βάση παραστατικών στα σύνορα. Οτιδήποτε μπαίνει θα πρέπει να υπάρχει ιχνηλάτηση μέχρι το σημείο αλλά και αναγραφή έτσι ώστε η παραγωγική βάση να ξέρει ότι είναι απαραίτητη για τη βιομηχανία».

Ο κ. Χατζηπαραδείσης πρόσθεσε: «Εμείς πάμε με τις καλύτερες προθέσεις, γιατί το ζητούμενο για μας είναι να διορθωθούν και τα κακώς κείμενα. Και επιμένω σε αυτό γιατί πολλά έχουν να κάνουν με τη διαχείριση κονδυλίων».

Σε ερώτηση για το τί θα ακολουθήσει της συνάντησης απάντησε: «Πρέπει να συνεννοηθούμε και από κει και πέρα να μεταφέρουμε στους ανθρώπους μας που είμαστε στα μπλόκα ή στις οργανώσεις (όσα συζητήθηκαν) και από κει και πέρα να κρίνουμε πώς θα κινηθούμε. Εμείς έχουμε όλη την καλή διάθεση να κάνουμε ξανά μια διαχείριση. Δεν γίνονται όλα με λεφτά. Γίνονται με σωστή διαχείριση. Γι αυτό λέμε ότι είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Το λέμε και το εννοούμε πραγματικά αυτό. Δεν είμαστε εδώ για να τα ισοπεδώσουμε όλα. Δεν λέμε ότι δεν έχει γίνει τίποτα από αυτή την κυβέρνηση. Είμαστε εδώ να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο οικονομικό περιβάλλον για τον αγροτικό κόσμο, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη σίτιση της χώρας».

