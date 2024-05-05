Λογαριασμός
Ποδήλατο έκανε μετά το πασχαλινό τραπέζι, ο πρωθυπουργός με τη σύζυγό του: «Βοηθά στη χώνεψη» γράφει στην ανάρτησή του

Δείτε την ανάρτηση του πρωθυπουργού 

Μητσοτάκης

Σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης μετά το τραπέζι του Πάσχα αναφέρει πως έκανε βόλτα με το ποδήλατό του παρέα με τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι, γράφοντας με χιούμορ πως βοηθάει και στη χώνεψη.

Στην ανάρτησή του στο Instagram, ο πρωθυπουργός έγραψε: «Βόλτα με το ποδήλατο μετά το αρνί! Βοηθάει και στη χώνεψη! Χρόνια πολλά!».

