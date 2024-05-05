Σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης μετά το τραπέζι του Πάσχα αναφέρει πως έκανε βόλτα με το ποδήλατό του παρέα με τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι, γράφοντας με χιούμορ πως βοηθάει και στη χώνεψη.

Στην ανάρτησή του στο Instagram, ο πρωθυπουργός έγραψε: «Βόλτα με το ποδήλατο μετά το αρνί! Βοηθάει και στη χώνεψη! Χρόνια πολλά!».

Πηγή: skai.gr

