Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τους αγρότες, η οποία τελικά θα διεξαχθεί σε «δύο μέρη». Στις 12 το μεσημέρι η επιτροπή μπλόκων των αγροτών θα περάσει το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου, προκειμένου να συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μια συνάντηση η οποία καλλιεργεί ελπίδες και προσδοκίες και από στις δύο πλευρές, με την κυβέρνηση να επιδιώκει τον τερματισμό των κινητοποιήσεων και τους αγρότες να προσδοκούν επιπλέον έμπρακτη στήριξη και ικανοποίηση περισσότερων αιτημάτων τους.

Σε δεύτερο χρόνο, περίπου στη μία όμως, την ίδια πόρτα της Ηρώδου του Αττικού, θα περάσει και το Προεδρείο της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, που αποτελεί το θεσμικό όργανο των αγροτικών συνεταιρισμών όλης της Ελλάδας, προκειμένου να θέσει και από τη δική της σκοπιά τα αιτήματα του αγροτικού κόσμου.

Εκ μέρους της κυβέρνησης εκτός από τον πρωθυπουργό παρόντες θα είναι ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρης Αυγενάκης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρος Σκυλακάκης και ο Υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος, οι Υπουργοί Επικρατείας κύριοι, Άκης Σκέρτσος, Μάκης Βορίδης, Σταύρος Παπασταύρου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο Υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό Γιάννης Μπρατάκος αλλά και ο διοικητής του ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκουρέντζος.

Το βασικό αντίβαρο της κυβέρνησης έναντι των αιτημάτων των αγροτών παραμένει η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης (ΕΦΚ) για την οποία εξετάζεται ένα μέρος της, πιθανότατα το 30% να δοθεί προκαταβολικά, προς ενίσχυση της ρευστότητας των αγροτών και το υπόλοιπο σε δόσεις.

Εισακούγοντας τις ανησυχίες και τα αιτήματα του αγροτικού κόσμου και αντιλαμβανόμενη το ενεργειακό κόστος που σηκώνουν, η κυβέρνηση δίνει μεγάλη βαρύτητα και στον τομέα αυτό, για τον οποίο ήδη έχει προαναγγελθεί η έκπτωση 10% στο αγροτικό ρεύμα , ενώ φαίνεται – σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές -να εξετάζεται και κάποια επιπλέον ενεργειακή ελάφρυνση, χωρίς ωστόσο αυτή να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Δεν αποκλείεται μάλιστα, – σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες – η εν λόγω επιβάρυνση να αφορά τους παρόχους ενέργειας.

Σε ότι αφορά δε, μέρος των όσων επιπλέον μέτρων στήριξης αποφασιστούν αύριο για τους αγρότες, να έχουν βάθος χρόνου και το 2025.

Το Μέγαρο Μαξίμου εμφανίζεται πάντως αισιόδοξο για την έκβαση των συναντήσεων, εκτιμώντας πως ο αγροτικός κόσμος, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, αντιλαμβάνεται ότι έχει απέναντί του μια κυβέρνηση που έχει προχωρήσει σε πράξεις, δεν μένει μόνο στα λόγια, «όπως έμεναν, ενδεχομένως, κάποιες άλλες Κυβερνήσεις στο παρελθόν» τονίζεται.

Από κει και πέρα, κυβερνητικά στελέχη , όπως και ο ίδιος ο πρωθυπουργός επαναλαμβάνουν, ότι διάλογος με κλειστούς δρόμους δεν μπορεί να γίνει. Πρέπει να εξασφαλίζεται η ελεύθερη διέλευση των πολιτών, αλλά «δεν νομίζω ότι είμαστε σε αυτό το σημείο, ούτε θα φτάσουμε. Είμαστε αισιόδοξοι για τις αυριανές συναντήσεις» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

