Αδέσποτη σφαίρα δέχθηκε 35χρονος στο Μενίδι - Τραυματίστηκε στο πόδι

Ευτυχώς ο τραυματισμός του άνδρα ήταν ελαφρύς

τραυματισμός

Θύμα άσκοπου πυροβολισμού όπως όλα δείχνουν, έπεσε ένας 35χρονος ο οποίος το μεσημέρι, ενώ βρισκόταν στον δρόμο επί της οδού Ήρας στο Μενίδι, τραυματίστηκε στο πόδι από αδέσποτη σφαίρα.

Το θύμα σύμφωνα με το ertnews.gr δήλωσε πως δεν επιθυμούσε μεταφορά με ασθενοφόρο, κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία και μετέβη με ίδια μέσα στο Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου του παρασχέθηκαν οι Πρώτες Βοήθειες.

